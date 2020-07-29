Названа цена на вакцину от коронавируса, разработанную в США

Карина Бондаренко Общество 07:07, 29.07.2020

Американская компания Moderna рассчитывает продавать курс вакцины от коронавируса за $50-60 (около 1 540 грн).

Отмечается, что такая цена будет действовать, предположительно, для США и стран с высоким уровнем дохода, пишет Financial Times.

При этом компания может пересмотреть цены на курс вакцины, так как компании Pfizer и BioNTech заключили соглашение с властями США на продажу до 600 млн доз препарата по стоимости в $19,5.

Как писал OBOZREVATEL ранее, главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал примерную цену на вакцину от коронавируса в Украине.

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