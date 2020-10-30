Назван социальный эффект помощи Фонда Рината Ахметова жителям Донбасса

Фонд Рината Ахметова обнародовал результаты Impact Study – социального влияния своей помощи на востоке Украины. Исследование проводилось совместно с британской компанией Envoy Partnership, лидером на рынке оценки социальных инициатив.

В мае 2014 года, когда на Донбассе развернулись военные действия, Фонд Рината Ахметова первым отреагировал на неотложные гуманитарные потребности, возникшие в результате военного конфликта. Эти потребности включали эвакуацию и расселение особо уязвимых групп населения (например, детей из детских домов), обеспечение продуктами питания, а также предоставление медицинской и психологической помощи детям.

– При планировании своей работы Фонд Рината Ахметова всегда опирается на объективные данные. Чтобы помощь оказывалась именно тем, кто нуждается в ней больше всего, Фонд постоянно находится в режиме обратной связи с благополучателями. Кроме того, регулярно проводятся различные исследования, которые помогают определить потребности людей и оценить эффективность его программ и проектов. В 2020 году Фонд Рината Ахметова провел первое в украинской благотворительности исследование социального влияния (Impact Study). С помощью этой методологии изучается влияние социальных проектов на конкретные показатели качества жизни людей. Эти данные – самая достоверная оценка эффективности деятельности Фонда. Полученная информация стала отправной точкой во внутренней дискуссии Фонда о том, каким образом мы можем повышать влияние нашей помощи и ее ценность в будущем, – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

В частности, зарубежные эксперты изучили один из крупнейших проектов Фонда – "Продуктовая помощь населению". Он был реализован в рамках Гуманитарного Штаба Рината Ахметова. Результаты оказались следующими:

Всего Гуманитарный Штаб помог 3,5 млн мирных жителей Донбасса. То есть помощь Фонда получили две трети пострадавших от вооруженного конфликта на востоке Украины.

За 6 лет работы проекта Фонда Рината Ахметова "Продуктовая помощь населению" создана социальная ценность на более чем 1 миллиард долларов США. Для каждого отдельного получателя создана социальная ценность на более чем 1100 дол. США, что составляет почти две годовые пенсии в Украине.

Помощь Фонда предотвратила гуманитарную катастрофу в регионе.

72% благополучателей отметили, что не смогли бы себя прокормить без продовольственной помощи.

Более 70% жителей региона столкнулись бы с условиями голода без помощи Фонда и не смогли бы позволить себе предметы первой необходимости и жизненно важные лекарства.

Около 30% жителям Донбасса без помощи Рината Ахметова пришлось бы покинуть Донбасс, став внутренне перемещенными лицами.

Проект "Продуктовая помощь населению" Фонда Рината Ахметова существенно повлиял на эмоциональное благополучие благополучателей. Они отмечали, что вместе с продуктами получали надежду, внимание и понимание того, что о них не забыли:

96% чувствовали, что о них заботились, и что о них не забыли;

94% чувствовали себя более значимыми и менее изолированными.

Также исследование показало значительное улучшение благополучия 5 тысяч волонтеров, которые работали в проекте. Абсолютное большинство из них отметили, что участие в проекте помогло почувствовать себя полезными для общества (95%), не сдаться и справиться с трудностями в период войны (78%), чувствовать себя менее изолированными, меньше беспокоиться о себе, также это повысило уровень удовлетворенностью жизнью.

– Обычно оценивается количество помощи, тогда как мы оцениваем ее влияние на жизнь людей, на их продовольственную безопасность и эмоциональное благополучие. Обычно оценивается количество людей, которые получили помощь, мы же оцениваем количество людей, которым эта помощь принесла реальную пользу. Чтобы оценить социальную ценность помощи Фонда для востока Украины, мы определили не только получателей продуктовой помощи, но и тех, с кем они смогли ее разделить. Кроме того, определили количество тех, кто не смог бы прокормить себя и семью без продуктовых наборов Фонда Рината Ахметова, – пояснил Оливер Кемптон, партнер и соучредитель Envoy Partnership.

Как отметила директор Zagoriy Foundation Евгения Мазуренко, ценность исследования социального влияния в том, что изучаются непосредственно результаты помощи, как она повлияла на жизнь людей.

– Благотворительность должна звучать громко, но этот сектор в Украине еще развивается. Поэтому необходимо, чтобы Фонд Рината Ахметова собирал другие фонды и рассказывал о социальном влиянии своей работы, – подчеркнула Евгения Мазуренко.

Посмотреть дискуссионную онлайн-панель "Исследование социального влияния. Мировая практика, опыт Фонда Рината Ахметова и перспективы применения в Украине" можно здесь:

https://youtu.be/Ncc44fVW49Y

Первая онлайн-презентация результатов исследования социального влияния Фонда Рината Ахметова состоялась 23 сентября. Посмотреть ее можно по этой ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=3nuqs3nLmNk

Полный отчет исследования социального влияния Фонда Рината Ахметова доступен на сайте Музея "Голоса Мирных":

https://civilvoicesmuseum.org/experts/publications/food_aid_initiative_report