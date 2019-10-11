Названа причина смерти космонавта Леонова

Советский космонавт Алексей Леонов умер от острой сердечной недостаточности.

Как сообщает Рен-ТВ, мужчина скончался в реанимационном отделении московского госпиталя после продолжительной болезни.

Информацию о смерти известного космонавта подтвердили в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Также в Роскосмосе выразили соболезнования его родным и близким.

Как сообщал OBOZREVATEL, в возрасте 85 лет скончался известный советский космонавт Алексей Леонов. Прощание и похороны состоятся 15 октября на военном мемориальном кладбище в Мытищах, Россия.

Алексей Леонов

Алексей Леонов был одиннадцатым советским космонавтом. 18 марта 1965 года он первым в мире вышел в открытый космос.

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