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22 апреля • обновлено в 11:35
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Названа причина массового заражения медиков COVID-19 в Украине

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Украинские медики массово заражаются коронавирусом не только из-за недостаточной защиты, но и из-за халатного отношения пациентов, которые часто скрывают болезнь.

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О причинах такого явления рассказал в комментарии OBOZREVATEL председатель независимого профсоюза работников скорой медицинской помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.

"Здесь есть несколько причин, первое – действительно не все лечебные учреждения обеспечены средствами защиты. Второе – сами медработники не были подготовлены. Те, кому выдали защитные костюмы, просто не знали, как его правильно надеть, и не менее важное, как его правильно снять после контакта с больным. Им это не объясняли", – поделился врач.

Пациенты врут: названа причина массового заражения медиков COVID-19 в Украине

Пациенты врут: названа причина массового заражения медиков COVID-19 в Украине

gazeta-lianozovo.ru

Третьей причиной он назвал то, что украинцы бояться говорить правду и часто скрывают поездки за границу и контакты с больными COVID-19.

"Они приходят к врачам с симптомами коронавируса, но не рассказывают, что недавно были за границей, или контактировали с потенциально больными, и поэтому врач не сразу может заподозрить болезнь и направить сдать тест. И они в дальнейшем тесно контактируют с зараженным", – объяснил Сидоренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по последним данным, в Украине заразились коронавирусом уже 1138 медицинских работников.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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