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24 апреля • обновлено в 23:12
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Названа ошибка Украины с тестированием на коронавирус

2.1т
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Если перед завершением карантина в Украине не организовать массовое тестирование на коронавирус COVID-19, в стране может произойти катастрофический скачек роста заболеваемости.

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Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал эксперт института GROWFORD Алексей Кущ. Он заявил, что в Украине существует риск "повторного рецидива" COVID-19.

"Если решение о выходе из карантина будет принято в середине мая просто на основании каких-то умозрительных заключений, то это может создать риск повторного рецидива. В результате может получиться катастрофическая ситуация, когда окажется, что у нас никакого пика не было, а он появится после снятия карантина в июне.

Тогда экономику придется закрывать на карантин второй раз – причем наглухо, – где-то с середины лета, и тогда это будет действительно катастрофическая ситуация для страны в целом. Все меры в виде грамотных карантинных мероприятий будут "помножены на ноль", – заявил он.

По мнению Куща, в стране "более-менее правильная карантинная модель". Во время карантина, как считает он, власть должна разработать модель, в том числе экономическую, послабления запретов.

"В Украине отсутствует адекватная эпидемиологическая модель, и мы не можем разработать производную от нее экономическую модель. Это чревато тем, например, что в мае правительству придется действовать "методом тыка" выводить какие-то отрасли из карантина, открывать какие-то населенные пункты, запускать какие-то виды транспорта, не понимая прошли мы пик, находимся на этом пике или только приближаемся к нему", – считает эксперт GROWFORD.

Кущ уверен, что в Украине нужно срочно начинать массовое тестирование населения на коронавирус.

"Только по его итогам следует принимать решение о выходе из карантина. Это сейчас делают во всех странах, но не делают в Украине – и я считаю это преступлением. Потому что мы фактически выпускаем в паровозный свисток все позитивные достижения карантина, "сливаем" все жертвы, принесенные нашей экономикой", – резюмировал он.

Иллюстрация

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Как писал OBOZREVATEL, в Китае на обезьянах успешно протестировали новую вакцину от коронавируса COVID-19 и уже приступили к испытаниям препарата на людях.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Алексей Кущ
Место
Украина
Теги
инфекция болезнь карантин вирус
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