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Названа оптимальная частота занятий сексом для счастливой семейной жизни

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
1,4 т.
Названа оптимальная частота занятий сексом для счастливой семейной жизни

Названа оптимальная частота занятий сексом для счастливой семейной жизни.

Секс раз в неделю оптимален для счастливой семейной жизни.

Об этом заявили сотрудники Шведской ассоциации сексуального просвещения, сообщает НТВ. Однако с ними не согласилась сексолог Татьяна Сухинина.

По ее словам, в отношениях можно быть счастливым и без частого секса, так же как и несчастными при бурной интимной жизни.

"Важнее всего для здоровой сексуальной жизни, чтобы человек занимался сексом из правильных соображений. Примеры правильных мотивов: желание провести время увлекательно и осмысленно, испытать чувство близости, удовольствие или даже поиграть", – сказала эксперт.

Сексолог отметила, что гораздо хуже, когда человек с помощью секса пытается избежать чего-то неприятного, например беспокойства, что в отношениях что-то не так, или ощущения, что его не любят.

В таких случаях секс может стать одним из дежурных способов решения проблемы. В то время как правильнее было бы проработать конфликты, а "не прыгать чаще в постель".

Однако может быть и наоборот. По словам сексолога, иногда секс настолько хорош, что люди закрывают глаза на все остальное, даже если в отношениях есть серьезные неполадки. Из-за этого люди перестают по-настоящему заботиться друг о друге и только усугубляют проблемные ситуации.

Как писал OBOZREVATEL ранее, эксперты из университета в штате Пенсильвания (США) выяснили, сколько должен длиться идеальный половой акт.

Секс
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