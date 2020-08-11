Названа оптимальная частота занятий сексом для счастливой семейной жизни.

Секс раз в неделю оптимален для счастливой семейной жизни.

Об этом заявили сотрудники Шведской ассоциации сексуального просвещения, сообщает НТВ. Однако с ними не согласилась сексолог Татьяна Сухинина.

По ее словам, в отношениях можно быть счастливым и без частого секса, так же как и несчастными при бурной интимной жизни.

"Важнее всего для здоровой сексуальной жизни, чтобы человек занимался сексом из правильных соображений. Примеры правильных мотивов: желание провести время увлекательно и осмысленно, испытать чувство близости, удовольствие или даже поиграть", – сказала эксперт.

Сексолог отметила, что гораздо хуже, когда человек с помощью секса пытается избежать чего-то неприятного, например беспокойства, что в отношениях что-то не так, или ощущения, что его не любят.

В таких случаях секс может стать одним из дежурных способов решения проблемы. В то время как правильнее было бы проработать конфликты, а "не прыгать чаще в постель".

Однако может быть и наоборот. По словам сексолога, иногда секс настолько хорош, что люди закрывают глаза на все остальное, даже если в отношениях есть серьезные неполадки. Из-за этого люди перестают по-настоящему заботиться друг о друге и только усугубляют проблемные ситуации.

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