Выяснилась опасность употребления алкоголя во время приема лекарств

Употреблять алкоголь во время приема любых лекарств, в том числе антибиотиков, не рекомендуется.

Об этом изданию "Факты" рассказала семейный врач Дарина Дмитриевская. По словам специалиста, сочетание спиртного и лекарств может причинить вред здоровью и существенно ухудшить состояние.

"Любые лекарства не рекомендуется сочетать с алкоголем, потому что есть неожиданные взаимодействия", – объяснила она. Врач добавила, что алкоголь может нейтрализовать действие лекарств.

"Некоторые комбинации лекарств и спиртного могут провоцировать негативные последствия – от аллергии до желудочно-кишечного кровотечения", – заключила Дмитриевская.

Также категорически не рекомендуется употреблять алкоголь, если человек не принимает каких-либо лекарств, но у него наблюдаются симптомы заболевания, такие как повышенная температура, утрудненное дыхание или слабость.

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