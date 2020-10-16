Названа опасность коронавируса для молодых людей

Ученые объяснили, почему одни люди, зараженные коронавирусом, тяжело переносят инфекцию, а другие не испытывают опасных симптомов при COVID-19.

Результаты исследования исследователей Бергенского университета в Норвегии и их французских коллег опубликовали на сайте EurekAlert!.

Оказалось, что тяжело больные молодые пациенты с коронавирусом имеют антитела, которые блокируют интерфероны — белки, выделяемые организмом для борьбы с инфекцией. Похожая картина наблюдается у людей с редким аутоиммунным заболеванием APS1.

У мужчин с коронавирусом наблюдается больше антител к интерферонам, что объясняет, почему женщины реже умирают и меньше страдают от тяжелых симптомов коронавирусной инфекции.

Исследователи подчеркнули, что данное нарушение в работе иммунной системы является лишь одной из многих причин смертельных случаев COVID-19 и характерно для молодых людей. Пожилые люди с коронавирусом умирают из-за более сложных сбоев в организме.

Хотя большинство людей, умирающих от коронавируса, старше 60 лет, от 5 до 10 процентов молодых людей и детей также могут столкнуться с угрозой для жизни из-за COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, у некоторых людей, инфицированных COVID-19, легкие наполняются жидкостью, которая затем превращается в желе, из-за которого невозможно дышать. Больным пациентам требуется искусственная вентиляция легких, поскольку дыхательная недостаточность усиливается. Многие из них умерли из-за этого состояния.