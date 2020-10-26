Названа окончательная явка на местных выборах в Украине

Карина Бондаренко Общество 10:43, 26.10.2020 Обновлено: 11:01, 26.10.2020

Явка избирателей на местных выборах в Украине 25 октября 2020 года составила 36,88%.

Данные обнародовала Центральная избирательная комиссия после обработки 100% информации из всех областей страны.

В первом туре получили бюллетень и проголосовали 10 миллионов 556 тысяч 621 украинцев. Лидером по явке избирателей оказалась Тернопольская область, там в выборах приняли участие 44,68%. Меньше всего проголосовавших зафиксировали в Донецкой области – 31,67%.

Отметим, что право проголосовать получили всего 28 миллионов 622 тысячи украинцев.

Явка избирателей на местных выборах в Украине.
ЦИК
Явка составила почти 37%.
ЦИК

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 25 октября, в Украине прошел первый тур местных выборов. После закрытия избирательных участков в 20:00 появились результаты экзитполов – опросы состоялись в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и других крупных городах страны.

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