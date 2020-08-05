Названа область Украины с наивысшей динамикой COVID-19: более 98%

Наивысший показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирован в Николаевской области.

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Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения, он составляет 98,39% при максимально допустимом не более 10%.

На втором месте по этому показателю идет Черниговская (78,57%), а на третьем – Черновицкая область (51,09%).

Также этот показатель превышен в Киеве, Житомирской, Ивано-Франковской, Ривненской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Всего к смягчению карантина в Украине по состоянию на 5 августа не могли перейти 11 регионов.

Ситуация по коронавирусу в регионах. Минздрав

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Харькова в сети выступили решительно против возможного закрытия метро в городе. Они пригрозили бунтом, как произошло в Тернополе и Луцке.