По состоянию на воскресенье, 29 марта, единственной областью Украины, в которой нет подтвержденных случаев коронавируса, остается Николаевская.
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Такое заявление на брифинге в Киеве сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
По его словам, зарегистрированный ранее случай заражения в этом регионе после верификации данных сняли с учета и перенесли в статистику по городу Киеву.
"На данный момент, может говорить, что в Николаевской области нет случаев", – добавил он.
Названа единственная область Украины, где нет коронавируса
Ляшко также рассказал, что лидером антирейтинга за последние сутки является Черкасская область – там заболели еще 43 человека.
За все время больше всего случаев заражения зарегистрировано в Киеве – 82 и Тернопольской области – 57.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минздрав озвучил свежие данные по Украине – на 29 марта в стране 418 случаев коронавируса. 9 человек скончались, 5 – выздоровели.
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