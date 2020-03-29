По состоянию на воскресенье, 29 марта, единственной областью Украины, в которой нет подтвержденных случаев коронавируса, остается Николаевская.

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Такое заявление на брифинге в Киеве сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, зарегистрированный ранее случай заражения в этом регионе после верификации данных сняли с учета и перенесли в статистику по городу Киеву.

"На данный момент, может говорить, что в Николаевской области нет случаев", – добавил он.

Названа единственная область Украины, где нет коронавируса

Ляшко также рассказал, что лидером антирейтинга за последние сутки является Черкасская область – там заболели еще 43 человека.

За все время больше всего случаев заражения зарегистрировано в Киеве – 82 и Тернопольской области – 57.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минздрав озвучил свежие данные по Украине – на 29 марта в стране 418 случаев коронавируса. 9 человек скончались, 5 – выздоровели.

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