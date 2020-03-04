Названа группа людей, неуязвимая для коронавируса

Дети и подростки реже всех заражаются новым смертельным коронавирусом COVID-19 из Китая. В группе риска находятся пожилые люди.

Об этом свидетельствует статистика на основе анализа центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, передают "Известия".

Согласно последним данным, на категорию от нуля до десяти лет и от десяти до 19 приходится по одному проценту случаев заболевания.

Коронавирус не убивает детей РБК

По словам директора Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Марии Ведуновой у пожилых людей иммунитет хуже.

"Иммунная система человека с возрастом ослабевает и становится более восприимчива к инфекциям. Наличие хронических заболеваний часто служит причиной развития осложнений", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае с начала эпидемии коронавируса COVID-19 зарегистрировано 80270 случаев заболевания, из них умерли 2981 человек, выздоровели – почти 50 000.

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