Названа главная причина ухудшения статистики по COVID-19 в Украине

Увеличение ежесуточного количества случаев коронавируса (COVID-19) в Украине связано не только с увеличением числа ПЦР-тестирований.

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Как заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, в стране также наблюдается увеличение количества обращений с симптомами коронавирусной болезни и количества госпитализаций (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"А человек, который оказывается в больнице с COVID-19, имеет тяжелое течение болезни", – отметил он.

По словам Степанова, в результате фиксируется большое количество пневмоний, и это происходит в июне, когда обычно она существенно падает.

"На сегодняшний день мы имеем в сутки от 700 до 1000 новых случаев пневмоний. Например, в мае, когда мы начали переходить к адаптивному карантину, это количество было около 250-300 случаев в день. То есть произошло увеличение почти в три раза", – подчеркнул глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 27 июня в Украине официально подтверждено 42 065 случаев коронавирусной инфекции. Из них 948 были обнаружены за минувшие сутки.