Судебное заседание из-за нарушения карантина президентом Владимиром Зеленским и главным санитарным врачом Виктором Ляшко в кафе Хмельницкого состоится 19 июня.

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Об этом Ляшко заявил 11 июня в эфире "Радио НВ". Он уточнил, что сознательно тогда никто ничего на нарушал.

Названа дата суда из-за нарушения карантина Зеленским и Ляшко в Хмельницком

"В Хмельницком мы просто хотели проверить готовность заведений общепита к открытию внутри помещений. Но, как показала практика, если ты хочешь зайти, то должен подготовить все документально правильно. Без документа даже главный санитарный врач и президент оказались нарушителями. Поэтому мы не оспариваем это все. На меня составили протокол об административном нарушении. 19 числа будет судебное заседание, влепят штраф", – сказал главный санврач.

Он добавил, что штраф может составить 17 тысяч гривен. "Самый дорогой кофе", – отметил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президента Украины Владимира Зеленского оштрафовали за нарушение карантина во время рабочей поездки в Хмельницкий.

Это произошло после публикации фото, на котором в одном из городских кафе глава государства сидит за столиком, несмотря на карантинные ограничения. На снимке также присутствует главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В социальных сетях обвинили главного санитарного врача в двойных стандартах и заявили, что теперь в стране "не будет никаких карантинов".