Электросамовар и ночник-лилия: топ бесполезных вещей из СССР

В СССР массово производились многие вещи для использования в быту или разнообразия досуга. Но при этом зачастую они оказывались бесполезными.

Так считает популярный белорусский блогер Максим Мирович. По его словам, в те времена такие предметы практически не использовались и чаще всего просто пылились в домах своих владельцев.

"Происходило так либо от того, что функция этой вещи была ненужной и избыточной в быту, либо потому, что свою функцию они выполняли плохо", – утверждает он, называя топ самых бесполезных вещей из СССР.

Электросамовары

Электросамовар

Как пишет Мирович, электросамовары были довольно популярной и "статусной" вещью в СССР – он ярко блестел и стоил от 20 рублей (по советским меркам это было достаточно недешево). Иногда его дарили на свадьбу или юбилей. В доме самовар – электро- или жаровой – занимал почетное место в серванте, на комоде или шкафу, но чаще всего так там и оставался. Поскольку, считает блогер, греть воду для чая в нем было долго и неудобно. Помимо этого, из-за низкого качества в советских электросамоварах часто подтекал плохо притертый кран, поэтому под него приходилось подставлять блюдце.

Круг "Здоровье"

Круг "Здоровье"

В позднем СССР этот круг был одной из самых массовых и одновременно одной из самых бесполезных вещей, утверждает Мирович. Как известно, "устройство" должно было способствовать утончению талии – на него нужно было становиться ногами и совершать вращательные движения. Но эффективность упражнения была спорной, более того, на круге можно было легко потерять равновесие и упасть.

Поэтому круги "Здоровье" часто пылились под диванами. Тем временем научные журналы предлагали маленькие хитрости по новым способам использования этой вещи – например, сделать из девайса вращающуюся подставку для телевизора.

Вентилятор-пылесос-фонарь "Спутник"

Вентилятор-пылесос-фонарь

"Сложно сказать, какому сумрачному советскому гению пришла светлая идея объединить в одном устройстве эти три в общем-то несочетаемые функции из разных сфер жизни человека, и главный вопрос – зачем. В итоге получился весьма эксцентричный и странный девайс в красной коробке, и даже его название было написано странно – благодаря верстке читалось как "ентилятор, ылесос, онарь". Интересно, кто и для чего этот "онарь" покупал", – иронизирует блогер, подчеркивая, что все три функции советский "гибрид" выполнял плохо.

Ночник-лилия

Ночник-лилия

Эту распространенную штуку в СССР чаще всего покупали в подарок, но практически никогда не использовали. Поскольку, отмечает Мирович, ночник сам по себе был не такой уж и нужной вещью, да и выглядел якобы не очень привлекательно. Еще во время работы некоторые ночники-лилии издавали слышимый писк.

Походные шахматы

Походные шахматы

Такие продавались в магазинах спорттоваров и имели одну особенность – внизу каждой фигурки был специальный штырек, при помощи которого она вставлялась в отверстие на доске. Как пишет Мирович, походные шахматы быстро разбирались в качестве сувениров и подарков, но в них практически никто не играл.

Ручная соковыжималка

Ручная соковыжималка

"Для того, чтобы выжать из фруктов сок такой штукой, нужно было обладать рукопожатием Шварценеггера – по-видимому, конструкторы были такого высокого мнения об обычных советских женщинах", – описывает блогер девайс.

По его словам, в СССР ягоды редко переводили на сок и чаще такая вещь просто пылилась где-то в ящике на кухне.

Пистолет для лепки пельменей

Пистолет для лепки пельменей

Отмечается, что этот инструмент "сомнительной пользы" не ускорял, а только видоизменял процесс лепки пельменей. Чаще всего использовался один раз, после чего, как и предыдущий, занимал почетное место в кухонном комоде.

Щетка-вешалка

Щетка-вешалка

"Здесь плохо все – и идея совместить грязное с чистым, и исполнение, и т. д." – считает Мирович.

Рыбочистка и ее разновидности

Рыбочистка

Советская рыбочистка, по задумке, должна была сделать процесс чистки рыбы удобнее, но делала она это плохо, говорит блогер, добавляя, что хорошая хозяйка намного быстрее чистила чешую обычным ножом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СССР одной из распространенных проблем был дефицит. Он касался не только деликатесов вроде красной икры, но и обычной гречки, крышек для закатки банок и даже туалетной бумаги.