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12 апреля • обновлено в 04:28
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Назван топ-6 вещей, которые обязательно нужно дезинфицировать

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Среди вещей, которые обязательно нужно дезинфицировать во время пандемии коронавируса COVID-19, – мобильный телефон, пластиковые карты, сумка, кошелек, украшения и сам тюбик с антисептиком.

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Список этих вещей составило издание "Рамблер". Оно отметило, что часто люди часто забывают дезинфицировать эти предметы.

Мобильный телефон

Уже множество раз сообщалось о важности дезинфекции мобильного телефона. Дело в том, что люди носят этот гаджет с собой везде, постоянно берут его в руки и подносят к своему лицу. Таким образом телефон становится источником накопления и передачи микробов.

Телефон

Телефон

soulpost.ru

Пластиковые карты

Во время пандемии коронавируса много магазинов уже перешло на безналичную оплату. Дело в том, что последнее масштабное исследование показало, что COVID-19 способен жить на бумажных купюрах три-четыре дня. Приоритет предоставили пластиковым картам, но оказалось, что них вирус сохраняется вплоть до девяти дней. Следует протирать кредитку специальными средствами, а магнитную ленту можно очистить с помощью школьного ластика.

Пластиковые карты

Пластиковые карты

lovi-moment.com.ua

Сумка

Сумка также может поспособствовать заражению коронавирусом, особенно когда ее нужно ставить на сиденье в транспорте или прислонять к чему-то. Сумку надо протирать влажной тряпкой, а лучше –дезинфицирующим средством. Особое внимание следует предоставить молниям и кнопкам.

Сумка

Сумка

yandex

Кошелек

Кошелек люди привыкли носить с собой во все места, где можно хоть что-то купить. Они дотрагиваются до данного предмета достаточно часто, поэтому его необходимо дезинфицировать.

Кошелек

Кошелек

total.kz

Украшения

О дезинфекции украшений очень легко забыть, ведь часто люди носят их, не снимая. Но особенно стоит помнить о браслетах и кольцах. Ведь, например, к браслетам часто можна даже неосознанно притрагиваться и поправлять немытыми руками.

Украшения

Украшения

ratatum.com

Тюбик с антисептиком

Люди уже привыкли пользоваться антисептиком, но дезинфицировать сам тюбик часто забывают. В то же время он может превратиться в идеальную среду для размножения бактерий.

Антисептик

Антисептик

navolne.me

Как сообщал OBOZREVATEL, известный врач Евгений Комаровский рассказал, что дезинфекции мобильных телефонов необходимо уделить особое внимание, потому что на пластике и металле, из которых они состоят, сохраняется коронавирус.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Коронавирус
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