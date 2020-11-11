Назван смертельный уровень кислорода для больных COVID-19

Карина Бондаренко Общество 07:29, 11.11.2020

Здоровым уровнем кислорода в крови считается показатель от 94 до 98%. Однако ученые выяснили, что падение ниже 96% связано со смертью больных COVID-19.

Согласно исследованию, пациенты с коронавирусом, у которых наблюдается даже небольшое снижение уровня кислорода, подвергаются повышенному риску смерти от этой болезни, пишет Daily Mail.

Ученые предупредили, что текущие правила могут быть недостаточно чувствительными и могут упустить шанс спасти жизни людей.

Эксперты порекомендовали держать в шкафу с лекарствами дома пульсоксиметр, который измеряет уровень кислорода в крови, чтобы контролировать свое состояние.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врач объяснила, какой пульсоксиметр лучше выбрать при COVID-19 и чем они отличаются на украинском рынке.

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