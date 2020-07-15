Назван регион Украины с наибольшим количеством аварий с участием детей

Глеб Иванов Общество 11:00, 15.07.2020 Обновлено: 11:16, 15.07.2020

Наибольшее количество ДТП с погибшими или травмированными с участием детей в Украине наблюдается на территории Днепропетровской области.

Об этом в ответ на информационный запрос УНН рассказали в Департаменте патрульной полиции Национальной полиции Украины. Кроме того, большое количество аварий фиксируют на Киевщине и Львовщине.

"Наибольшее количество ДТП с погибшими или травмированными с участием детей наблюдается на территориях Днепропетровской, Киевской, Львовской и Николаевской областей, а также в городе Киев", – говорится в сообщении.

Напомним, пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил, что из-за несовершенства украинского законодательства тысячи водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии, избежали наказания. Он отметил, что министерство предлагает устанавливать для виновника пьяных ДТП с двумя и более погибшими наказания не 5-10, а 7-12 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Общество

Смотрите также

Названо имя военного медика, погибшего в засаде оккупантов на Донбассе. Фото

В Сирии подорвали российских военных: ЧП попало на видео

Зеленський – найвидатніший рекорд лицемірства

Паломничество хасидов в Умань в 2020 году отменяется из-за пандемии, – МИД

В ООС раскрыли подробности расстрела эвакуационной группы: первым огонь на себя принял сержант. Видео