Назван регион Украины с наибольшим количеством аварий с участием детей

Наибольшее количество ДТП с погибшими или травмированными с участием детей в Украине наблюдается на территории Днепропетровской области.

Об этом в ответ на информационный запрос УНН рассказали в Департаменте патрульной полиции Национальной полиции Украины. Кроме того, большое количество аварий фиксируют на Киевщине и Львовщине.

"Наибольшее количество ДТП с погибшими или травмированными с участием детей наблюдается на территориях Днепропетровской, Киевской, Львовской и Николаевской областей, а также в городе Киев", – говорится в сообщении.

Напомним, пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил, что из-за несовершенства украинского законодательства тысячи водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии, избежали наказания. Он отметил, что министерство предлагает устанавливать для виновника пьяных ДТП с двумя и более погибшими наказания не 5-10, а 7-12 лет лишения свободы.

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