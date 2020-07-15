Назван регион Украины с наибольшим количеством аварий с участием детей
Назван регион Украины с наибольшим количеством аварий с участием детей.
Наибольшее количество ДТП с погибшими или травмированными с участием детей в Украине наблюдается на территории Днепропетровской области.
Об этом в ответ на информационный запрос УНН рассказали в Департаменте патрульной полиции Национальной полиции Украины. Кроме того, большое количество аварий фиксируют на Киевщине и Львовщине.
"Наибольшее количество ДТП с погибшими или травмированными с участием детей наблюдается на территориях Днепропетровской, Киевской, Львовской и Николаевской областей, а также в городе Киев", – говорится в сообщении.
Напомним, пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил, что из-за несовершенства украинского законодательства тысячи водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии, избежали наказания. Он отметил, что министерство предлагает устанавливать для виновника пьяных ДТП с двумя и более погибшими наказания не 5-10, а 7-12 лет лишения свободы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Киеве, на Столичном шоссе, 12 июля произошло масштабное смертельное ДТП. Погибли четыре человека: муж с женой, а также 4-летняя девочка умерли почти сразу, а 10-летний мальчик – в больнице. За жизнь еще одного 12-летнего ребенка борются врачи.
Вероятным виновником аварии оказался Антон Желепа, 1981 года рождения, уроженец России. Выяснилось, что он ранее был судим за хулиганство, домашнее насилие и избиение человека.
Желепе сообщили о подозрении. Ему грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смертельное ДТП и назвал его примером "небрежности и безответственности некоторых водителей".