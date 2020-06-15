Названа пятерка антирекордсменов превышения скорости в Украине

Система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в Украине работает уже две недели. За это время зафиксировали сотни тысяч нарушений, некоторые водители установили антирекорды по скорости, максимальная из которых составляла 237 км/ч.

С 1 июня зафиксировано более 450 тысяч случаев превышения скорости, отмечает "112 Украина". При этом некоторые водители нарушали ПДД более десятка раз.

Максимальный антирекорд был зафиксирован 11 июня, когда Volkswagen Touareg пронесся по трассе Киев – Харьков – Довжанский со скоростью 237 км/ч при максимальной скорости 110 км/ч.

Лидер по превышении скорости Volkswagen Touareg

Топ-5 нарушителей:

Второе место в антирейтинге превышения скорости

Также, кроме любителей скорости, несколько автомобилистов систематически нарушали правила дорожного движения.

В данном случае лидерами оказались Mazda 3 и Peugeot Partner – 13. При этом в пятерку неожиданно попали даже "Жигули", автомобиль фиксировали камеры на трассе М05 Киев – Одесса.

Третье место в антирейтинге превышения скорости

Топ-5 регулярных нарушителей:

Mazda 3 и Peugeot Partner – 13 раз попадали в объектив камер,

Toyota RAV 4 и Porsche Cayenne – 12 раз попадали в объектив камер,

Toyota Land Cruiser и Porsche Cayenne – 11 раз попадали в объектив камер,

Hyundai Sonata и Skoda Fabia – 10 раз попадали в объектив камер,

ВАЗ 21053 и BMW 528i – 9 раз попадали в объектив камер.

Четвертое место в антирейтинге превышения скорости

Пока в Киеве работает 20 камер фиксации и 25 – в Киевской области. Также планируется установка еще 220 систем на главных автомагистралях страны в местах концентрации ДТП.

Один из лидеров по количеству нарушений

В целом государственная программа повышения уровня безопасности дорожного движения на период до 2020 года предусматривает установку 643 камер для автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Как оплатить штраф

МВД запустило специальное приложение "Штрафы ПДД". Он доступен для Android, а версию для владельцев iOS обещают разработать в ближайшее время.

"С помощью приложения "Штрафы ПДД" можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений", – отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Пока камеры фиксируют только превышение скорости, поэтому есть два типа штрафов:

превышение скорости более чем на 20 км/ч – 255 гривен,

превышение скорости более чем на 50 км/ч – 510 гривен.

В полиции также отмечают, что для тех, кто оплатит штраф в течение 10 дней с момента получения постановления, действует скидка 50%.

Названа пятерка антирекордсменов превышения скорости в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам первых 10 дней работы автоматической системы видеофиксации нарушений ПДД было выплачено 7 399 штрафов на сумму в 1,4 млн грн.