Назван орган, поражение которого вдвое увеличивает риск смерти от COVID-19

Заболевания почек у пациентов вдвое увеличивает вероятность смерти от коронавируса, поэтому медики, принимая таких больных должны находиться в "повышенной готовности".

Как сообщает Daily Mail, соответствующее исследование провели ученые во главе с Имперским колледжем Лондона. Среди пациентов с COVID-19, которые поступили в отделения интенсивной терапии в Лондоне и Бирмингеме, с острым повреждением почек, вероятно, вызванным вирусом, 48% скончались. Также умерли 50% тех, у кого уже были проблемы с почками.

При этом сообщается, что среди пациентов, у которых не было заболеваний данного органа, от вируса умер 21%.

Исследователи предупредили, что в связи с этим медики должны находиться в "повышенной готовности" к проблемам с почками, и сказали, что это означает, что любой, кто страдает этим, должен быть доставлен в реанимацию раньше.

Ученые отметили, что в Великобритании из-за проблем с почками страдают 3 млн человек, а в США – целых 37 млн. Заболевание часто не диагностируется, потому что у него очень мало симптомов.

"Если в конечном итоге у вас появятся проблемы с почками в дополнение к серьезным симптомам COVID-19, ваш уровень смертности сразу же удвоится - это очень важно", – отметил эксперт по повреждениям органов и консультант по интенсивной терапии в Имперском колледже Лондона доктор Санудж Сони.

В ходе исследования также выяснилось, что пятая часть пациентов, переживших COVID-19, по-прежнему нуждалась в лечении почек после выписки из отделения интенсивной терапии.

Как именно проблемы с почками во время заражения вирусом могут увеличить риск смерти пациента – пока неясно, но врачи предположили, что это может быть связано с воздействием инфекции на организм в целом, а не с прямой атакой вируса на жизненно важные органы.

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