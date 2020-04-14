Назван малоизвестный признак коронавируса: легко заметить самому

Постоянный сухой кашель и лихорадка являются двумя основными предупредительными признаками коронавируса. Однако те, кто уже оправился от него, поделились и многочисленными другими симптомами, которые испытывали во время болезни.

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Кроме головной боли и потери вкуса или запаха, они указали на еще один, очень малоизвестный признак – цвет губ. Об этом сообщает The Express.

По словам экспертов, пациенты, у которых осложнения COVID-19 вызвали пневмонию, могут также заметить, что в них синеют губы. Это связано с недостатком кислорода в крови.

Эксперты описывают пневмонию как "отек ткани в одной или обоих легких".

"В конце дыхательных труб в ваших легких есть скопление крошечных воздушных мешочков. Если у вас пневмония, они воспаляются и наполняются жидкостью", – говорят специалисты.

Поэтому и предупреждают: если вы заметили, что ваши губы синеют, это может свидетельствовать о наличии пневмонии, которая является осложнением коронавируса и означает, что вам немедленно нужно ехать в больницу.

Пациенты, которые вылечились от COVID-19, тоже подчеркивают, что пока ученые изобретут лекарство или вакцину от него, каждый должен обращать внимание на такие нечастые признаки вируса, чтобы защитить собственное и здоровье других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал три критические симптомы, которые могут свидетельствовать о том, что человек заболел коронавирусом.