Назван лидер среди информационных телеканалов Украины

"Прямой" телеканал занял первое место по предварительным данным рейтингов телепромотров за октябрь и ноябрь 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные телепанели принадлежащих ООО "ИТК"; исследователь ООО "АСНильсен Юкрейн"; мониторинг ООО "Коммуникационный альянс".

Так, "Прямой" стал лидером среди всех информационных каналов Украины по всем возрастным категориям 18+ по всей Украине и Киеву в частности.

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров prm.ua

Напомним, 7 ноября к владельцу телеканала "Прямой" Владимиру Макеенко пришли с обыском. На сайте телеканала эти действия назвали "наступлением на свободу слова".

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

Как писал OBOZREVATEL, украинский телеканал "Прямой", совладельцем которого является пятый президент Украины Петр Порошенко, приобрел квартиру семье погибшего шахтера Михаила Павлика.

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