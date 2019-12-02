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2 декабря • обновлено в 22:08
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Назван лидер среди информационных телеканалов Украины

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"Прямой" телеканал занял первое место по предварительным данным рейтингов телепромотров за октябрь и ноябрь 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные телепанели принадлежащих ООО "ИТК"; исследователь ООО "АСНильсен Юкрейн"; мониторинг ООО "Коммуникационный альянс".

Так, "Прямой" стал лидером среди всех информационных каналов Украины по всем возрастным категориям 18+ по всей Украине и Киеву в частности.

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

prm.ua

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Прямой канал пытаются рейдерски захватить - Порошенко о расследовании ГБР

Напомним, 7 ноября к владельцу телеканала "Прямой" Владимиру Макеенко пришли с обыском. На сайте телеканала эти действия назвали "наступлением на свободу слова".

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

"Прямой" занял первое место по рейтингам телепросмотров

Как писал OBOZREVATEL, украинский телеканал "Прямой", совладельцем которого является пятый президент Украины Петр Порошенко, приобрел квартиру семье погибшего шахтера Михаила Павлика.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
это да ,помнится одна подрыга говорила году в 70м,что лучше нравится кривой ,чем прямой.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Говорят, Герасим утопил Муму, потому что она оказалась шавкой Порошенко.
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фил филька
фил филька
ухаха. ржу с такой левой брехни. любой ребенок кто писать и читать научился - глянет в ютуб и увидит что у прямой кишки 178 тыс.подписчиков а у 112 канала 549 тысяч подписчиков. то есть в ТРИ с лишнем раза больше))) так как тв-сигнал у них идет с одних и тех же вышек то и тв-аудитория примерно в таком же соотношении.
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3
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Беглов Роман
Беглов Роман
фил филька, че єто парашинских троллей так беспокоят рейтинги украинских каналов. Что , бляди, без Украины загибаетесь ? Не надейтесь - УКРАИНА УЖЕ ТЮ-ТЮ. Подыхайте, туда вам и дорога. Никто о вас не пожалеет.
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