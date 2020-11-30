Назван гормон, который может снизить риск заболевания COVID-19 на 30%
Природный гормон мелатонин связывают со снижением риска заболевания коронавирусом на 30%.
Об этом говорится в исследовании "Подход сетевой медицины к исследованию и популяционной проверке проявлений болезни и перепрофилированию лекарств для COVID-19" ученых института Wellcome Trust Sanger в Великобритании, опубликованном на Plos Biology.
Ученые осторожно сообщают о меньшей частоте заболеваний COVID-19 и легкое протекание у пациентов, принимающих определенные антидепрессанты, а также медикаменты для лечения остеопороза. Но последний и самый оптимистичный из таких трендов – мелатонин – природный гормон, участвующий в регуляции циркадных ритмов (день-ночь).
В то же время, отмечается, что нельзя наверняка утверждать связана ли эта ассоциация с самим мелатонином, или же с состоянием, из-за которого его употребляют. Также неизвестно, как это работает в других возрастных, этнических и т.д. группах и масштабах.
Однако ученые утверждают, что абсолютно точно известно, что основная биологическая функция гормона – регуляция ритмов сна и активности, поэтому у людей, которые имеют расстройства сна из-за нарушения режима, уровень мелатонина уменьшается, а его прием – нормализует жизнедеятельность.
Соответствующее исследование в своем Facebook прокомментировала киевская врач Ксения Хажиленко. По ее словам, если даже мелатонин не спасет от коронавируса, то хорошо выспаться тоже никому не помешает.
"Это все к чему: пока ученые разбираются с доказательной базой, а мы ждем в очереди за вакциной – никто не мешает нам заняться такой приятной профилактикой, как полноценно спать в специально отведенное для этого природой время, тем самым экономить мелатонин для противовирусной защиты. Сработает или нет неизвестно, но по крайней мере выспаться можно", – подчеркнула Хажиленко.
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