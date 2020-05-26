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27 мая • обновлено в 00:03
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Назван главный виновник плохой погоды в Украине: синоптики рассказали, когда улучшится

2.1т
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Ухудшение погодных условий в Украине связано с полем низкого давления, которое оказывает влияние на нашу территорию.

Именно это является главным виновником похолодания и дождей, сообщается на странице "Украинского гидрометцентра" в Facebook.

Назван главный виновник плохой погоды в Украине

Назван главный виновник плохой погоды в Украине

Рixabay

Влияние поля низкого давления 27 мая станет меньшим, но еще будет ощущаться во всех регионах страны.

Так, в среду в Украине будет облачно с прояснениями, временами дожди, днем местами с грозами. Ночью в южных и восточных областях осадков не будет.

Назван главный виновник плохой погоды в Украине: синоптики рассказали, когда улучшится

Температура воздуха ночью 6-11 градусов, днем от 14 до 19 тепла; на юго-востоке местами до +23.

Назван главный виновник плохой погоды в Украине: синоптики рассказали, когда улучшится

В Киеве на протяжении суток временами пойдет дождь, местами возможны грозы. Ночью температура воздуха 10 градусов, а днем 15-17 тепла.

Назван главный виновник плохой погоды в Украине: синоптики рассказали, когда улучшится

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал дождливое и прохладное лето в Украине, исключением станет август.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
Укргидрометцентр
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