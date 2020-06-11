Назван главный способ передачи COVID-19

Передача коронавирусной инфекции от зараженного человека к здоровому в большинстве случаев происходит через руки.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом в интервью "Укринформу" заявила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург. Она призвала украинцев придерживаться элементарных правил гигиены.

По ее словам, всплески заболеваний COVID-19 не только в столице, но и в целом по Украине, среди прочего, происходят из-за несоблюдения людьми карантинных ограничений.

Гинзбург уверяет, что COVID-19 в основном передается через руки

"Мы не можем бесконечно держать людей в домах, это не выход. С другой стороны, люди должны придерживаться всех карантинных требований... Кстати, COVID-19 спровоцировал разговоры о том, о чем никто раньше не говорил: почти 90% заболеваний передается через руки", – отметила Гинзбург.

Чиновник считает, что отечественная медицинская отрасль делает все необходимое, чтобы количество новых заболевших уменьшалось, но при этом что-то со свой стороны должны делать и сами граждане.

"Потому что, если, например, вы взялись за десять ручек различных учреждений и подъездов, а потом потерли глаз или под носом – вы можете заболеть. И даже сейчас нельзя, чтобы сели десять человек и распивали в обеденный перерыв кофе, потому что в каждом потенциально есть COVID-19", – утверждает Гинзбург.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи из Германии проверили, на каких поверхностях в домах может жить COVID-19. Оказалось, что самая высокая концентрация вируса присутствует в сточных водах из раковин.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!