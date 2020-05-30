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30 мая • обновлено в 11:59
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Назначить министром культуры директора Музея Гончара, который штурмовало ГБР: на сайте президента зарегистрировали петицию

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На сайте президента Украины зарегистрирована петиция о назначении на должность министра культуры директора Музея Ивана Гончара, который 26 мая потерпел незаконный силовой захват спецназа ГБР. Автор петиции – волонтер и общественный деятель Мирослав Гай.

"26 мая генеральный директор Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара" Петр Гончар во время штурма музея спецназом ГБР продемонстрировал качества сильного, смелого и принципиального руководителя, готового отстаивать как законность, так и интересы украинской культуры. Реакция культурного сообщества на это событие, высказанная Гончару поддержка, показали его высокий авторитет среди деятелей культуры", – объяснил автор петиции.

"Президент Зеленский на конференции заявил, что у него нехватка кадров и у него даже нет кандидатуры на министра культуры. В чем вопрос? Назначьте министром культуры Петра Гончара, директора музея, который штурмовало ГБР", – уточнил Мирослав Гай на своей странице в сети Facebook.

Петр Гончар

Петр Гончар

honchar.org.ua

"Во время Вашей пресс-конференции 20 мая Вы пожаловались на кадровый голод в стране, отдельно отметив проблему с поиском ряда министров. В частности, Вы сказали буквально следующее: "Я не могу найти сейчас хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем, мы обращались к нашей культурной общественности, обращались ко многим людям, говорили: дайте". Именно жизнь дала Вам подсказку. Берите", – написал Мирослав Гай.

"Петр Гончар, заслуженный деятель искусств Украины, за много лет зарекомендовал себя как профессиональный менеджер культурной дела, патриот и просто порядочный, высоконравственный человек. Требуем назначения Петра Гончара министром культуры. Призываем Вас как фактического лидера парламентского монобольшинства способствовать реализации этой общественной инициативы", – говорится в тексте петиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская Солидарность" заявила о вооруженном нападении Государственного бюро расследований на Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара".

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Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
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