Если Россию не устроит итог президентских выборов в Украине, то она с большой долей вероятности может вернуться к горячей фазе войны на Донбассе.

Ведь это ее единственный способ влияния на Украину, отметил журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

На такой вывод его натолкнуло лживое заявление депутата нелегитимной Госдумы России Константина Затулина о том, что Россия якобы принципиально не нарушает спокойствие Украины.

"Мы не вовлечены в планы по созданию какого-то хаоса в Украине ради выгоды Российской Федерации. Существуют многообразные способы раскачать ситуацию в регионах Украины с помощью внешнего, внутреннего воздействия, к которым Россия не прибегает по принципиальным соображениям", — лицемерно высказался одиозный политик.

Война Pixabay

Однако журналист развенчал его слова, напомнив, что из-за безысходности Россия устроила в Украине войну. Ведь другими способами сбить наше государство с намеченного пути ей не удается.

"Брешет Константин Федорович. Достаточно послушать расшифровки переговоров того же Затулина в 2014 году, как они хотели посеять хаос в Одессе и других городах. Не прибегают они к такому, потому что не могут, нет у них таких возможностей. У них есть один путь, один рычаг давления на нашу страну — и это военный рычаг. Сейчас на Донбассе они включили режим паузы, но если кандидат или победитель выборов им не понравится, они снова с большой вероятностью имеют возможность нажать на кнопку "война", — предупредил Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк поймал Затулина на попытке разрушить Украину изнутри с помощью пятой колонны. Политик РФ проговорился о том, что еще в 2014 году хотел дестабилизировать обстановку в Украине с помощью "российских соотечественников" и пророссийских политиков.

Также журналист послал одиозного депутата Госдумы за предложение о федерализации Украины. Он посоветовал ему применить опыт "Л/ДНР" к Москве и Санкт-Петербургу, проложив между ними границу.

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