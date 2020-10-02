Нажми на клавиши, продай талант!

Вы бывали на творческих ярмарках во время фестивалей, тематических событий?

Там, где торгуют самодельными игрушками, прикольными шапочками, угощают домашними сладостями и т.п.?

Наверняка были. На таких ярмарках торгуют профессиональные мастера, "ремесленники", художники и также любители, для которых это возможность показать свои "достижения", реализовать свое хобби. Ну и получить дополнительный доход к обычному своему заработку.

Вы, конечно, обратили внимание, какая приятная, праздничная атмосфера в этих местах!

Как это отличается от холодного отношения в магазине, где торгуют наемные работники, равнодушные и к покупателю и к товарам.

Образовательная платформа FrandMe предлагает Вам уникальную возможность – стать таким Мастером, Ментором – поделиться с миром Вашим неповторимым опытом, знанием, увлечением!

Мы создали для Вас программу Маркетплейс (место на рынке!). Вы можете с помощью наших специалистов разработать свой курс, его правильно "упаковать" и продавать с аудиторией 30 + миллионов человек.

Вы наверняка сами поразитесь, если подумаете, сколько интересного и полезного Вы знаете и умеете. Поделитесь этими знаниями с людьми. Возможно, этот шаг поможет Вашей самореализации, развитию личности, станет толчком к творческому прорыву.

Может, у Вас есть опыт воспитания "сложных" детей, приготовления интересных блюд?

А может Вы побывали в экстремальных ситуациях – в тюрьме, на войне, и готовы поделиться опытом правильного поведения ,чтобы уберечь от ошибок и опасности?

Вы умеете шить авторскую одежду, рисовать, играть на музыкальных инструментах и готовы научить этому? Чинить машину, поддерживать спортивную форму, играть в компьютерные игры? Дрессировать собак и попугайчиков, выбирать продукты на базаре…

Это все, поверьте, интересно многим людям. Это можно продать!

Не верите? Посмотрите количество просмотров на YouTube и Instagram, где демонстрируют подобные навыки и лайфхаки! И это исполняют люди без консультации со специалистами, технической поддержки, понимания механизмов привлечения аудитории, то-есть того, что FrandMe предлагает в едином пакете.

Вам не нужно быть продвинутым пользователем интернета, модным хипстером с бородой. Вы можете быть кем угодно, в любом возрасте и социальном статусе – поверьте, Вы интересны и уникальны! Станьте экспертом, автором курса, ментором – дальше Вы можете получать пассивный доход, пока Ваш курс продается на нашей платформе. А если Вы почувствовали, что это Ваше призвание – станьте профессиональным экспертом, преподавателем, мы будем рады принять Вас в нашу команду!