Нажми на клавиши, продай талант!

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
649
Творческая ярмарка

Вы бывали на творческих ярмарках во время фестивалей, тематических событий?

Там ,где торгуют самодельными игрушками, прикольными шапочками, угощают домашними сладостями и т.п.?

Наверняка были. На таких ярмарках торгуют профессиональные мастера, "ремесленники", художники и также любители, для которых это возможность показать свои "достижения", реализовать свое хобби. Ну и получить дополнительный доход к обычному своему заработку.

Вы, конечно, обратили внимание, какая приятная, праздничная атмосфера в этих местах!

Как это отличается от холодного отношения в магазине, где торгуют наемные работники, равнодушные и к покупателю и к товарам.

Образовательная платформа FrandMe предлагает Вам уникальную возможность – стать таким Мастером, Ментором – поделиться с миром Вашим неповторимым опытом, знанием, увлечением!

Мы создали для Вас программу Маркетплейс (место на рынке!). Вы можете с помощью наших специалистов разработать свой курс, его правильно "упаковать" и продавать с аудиторией 30 + миллионов человек.

Вы наверняка сами поразитесь, если подумаете, сколько интересного и полезного Вы знаете и умеете. Поделитесь этими знаниями с людьми. Возможно, этот шаг поможет Вашей самореализации, развитию личности, станет толчком к творческому прорыву.

Может, у Вас есть опыт воспитания "сложных" детей, приготовления интересных блюд?

А может Вы побывали в экстремальных ситуациях – в тюрьме, на войне, и готовы поделиться опытом правильного поведения ,чтобы уберечь от ошибок и опасности?

Вы умеете шить авторскую одежду, рисовать, играть на музыкальных инструментах и готовы научить этому? Чинить машину, поддерживать спортивную форму, играть в компьютерные игры? Дрессировать собак и попугайчиков, выбирать продукты на базаре…

Это все, поверьте, интересно многим людям. Это можно продать!

Не верите? Посмотрите количество просмотров на YouTube и Instagram, где демонстрируют подобные навыки и лайфхаки! И это исполняют люди без консультации со специалистами, технической поддержки, понимания механизмов привлечения аудитории, то-есть того, что FrandMe предлагает в едином пакете.

Вам не нужно быть продвинутым пользователем интернета, модным хипстером с бородой. Вы можете быть кем угодно, в любом возрасте и социальном статусе – поверьте, Вы интересны и уникальны! Станьте экспертом, автором курса, ментором – дальше Вы можете получать пассивный доход, пока Ваш курс продается на нашей платформе. А если Вы почувствовали, что это Ваше призвание – станьте профессиональным экспертом, преподавателем, мы будем рады принять Вас в нашу команду!