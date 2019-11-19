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19 ноября • обновлено в 11:28
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"Назад в СССР": в Крыму оккупанты удивили нелепым выпадом

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Во временно оккупированном Россией Севастополе вывесили афишу театрального представления советской тематики.

Фотографию афиши выложила в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%. Так называемое представление называется "Назад в СССР". Сама афиша сделана в виде старого школьного альбома времен Советского Союза (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

В афише сказано, что спектакль-комедия по пьесе Виктора Ляпина "Господа, товарищи, сволочи и дамы" состоялся в Доме культуры рыбаков в Севастополе.

В Крыму показывают советские представления

В Крыму показывают советские представления

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"Если бы Маск придумал машину времени,мы бы их всех сделали счастливыми.

И сами были бы счастливы без них", – подписала твит блоггер.

Пользователи оставляют гневные комментарии. "Бл*! Мои глаза!", - пишут в сети.

Афиша в Севастополе

Афиша в Севастополе

Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

Как писал OBOZREVATEL, российская военизированная детская организация "Юнармия" стала фигурантом грандиозного секс-скандала. В ее лагерях на территории оккупированного Крыма осуществлялось развращение детей.

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Автор
Глеб Иванов Глеб Иванов
Место
Украина Севастополь
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А перед началом все зрители дружно поют как швондер в собачьем сердце?)))))
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
Артеллерист Моня, нет что ты! все дружно воют про щеню вмэрлую!
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0
1
К Денис
К Денис
Артеллерист Моня, возможно, все лучше вытья про сченездохлию
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