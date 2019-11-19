"Назад в СССР": в Крыму оккупанты удивили нелепым выпадом

Во временно оккупированном Россией Севастополе вывесили афишу театрального представления советской тематики.

Фотографию афиши выложила в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%. Так называемое представление называется "Назад в СССР". Сама афиша сделана в виде старого школьного альбома времен Советского Союза (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

В афише сказано, что спектакль-комедия по пьесе Виктора Ляпина "Господа, товарищи, сволочи и дамы" состоялся в Доме культуры рыбаков в Севастополе.

В Крыму показывают советские представления

"Если бы Маск придумал машину времени,мы бы их всех сделали счастливыми.

И сами были бы счастливы без них", – подписала твит блоггер.

Пользователи оставляют гневные комментарии. "Бл*! Мои глаза!", - пишут в сети.

Афиша в Севастополе Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

Если бы Маск придумал машину времени,мы бы их всех сделали счастливыми

И сами были бы счастливы-без них pic.twitter.com/MeRTHEFGJG — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 18 ноября 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, российская военизированная детская организация "Юнармия" стала фигурантом грандиозного секс-скандала. В ее лагерях на территории оккупированного Крыма осуществлялось развращение детей.

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