"Навязывала переселенцам украинский язык": во Львове учительница попала в громкий скандал

Во Львове из частного учебного заведения "Школа свободных и неравнодушных" уволили учительницу "из-за пропаганды украинского языка" среди переселенцев.

Скриншот соответствующего поста чиновника Львовской ОГА Романа Матиса, который позже пропал с его официальной страницы в Facebook, предоставило издание "Главком".

Во Львове учительница попала в скандал из-за языка

"Наступление против украинского языка продолжается. Теперь во Львове. Вчера в частном учебном заведении "Школа свободных и неравнодушных" учительницу попросили написать заявление об увольнении. Попросили из-за "чрезмерной пропаганды украинского языка, борьбы с суржиком, сделали это по просьбе "русскоязычных донецких" родителей одного из учеников", – отметил Матис.

Учительница Иванна Ружан отметила, что преподавательница украинского языка стала жертвой "мажоров-переселенцев" из Донецка, дети которых ей заявили, что "выгонят из школы".

Иванна Ружан Фото: facebook/ivanna.ryzhan

"Не "по-ихнему" работает учитель – анонимный опрос, травля и принудительная заявление – "по соглашению сторон" – без согласия одной из них. Некоторые родители прибегают даже к откровенной черной лжи против учителя", – написала она.

В свою очередь, в учебном заведении ответили, что это ложная информация, которая абсолютно не соответствует действительности.

Иванна Ружан Фото: facebook/ivanna.ryzhan

"Мы сожалеем, что в это непростое время люди могут спекулировать на теме языка и патриотизма, чтобы оправдать собственные недостатки. В данном случае, если коротко, имело место неоднократное недружественное поведение. Собственно, на основании этого, и разногласия в ценностях мы прекратили сотрудничество с преподавательницей, которая не прошла испытательный срок. Решение было согласовано коллективом и совпало с оценкой учеников", – сообщили в школе.

В заведении также добавили, что из-за действий учительницы дети жаловались администрации и психологу. Женщина якобы не смогла наладить эффективный учебный процесс, не нашла общего языка с коллегами, а на замечания руководства не реагировала.

Тем временем, учительница утверждает, что готова подписаться под каждым своим словом и судиться с представителями школы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Максим Бужанский оскандалился внесением в парламент законопроекта об отмене закона №5670-д об украинском языке. Он заявил, что документ якобы дискриминирует русскоязычных.

Также Бужанский внес в Верховную Раду законопроект, которым предложил отсрочить переход русскоязычных школ на украинский язык.

Скандальный "слуга народа" не раз выступал с критикой событий на Майдане в 2014 году, обвиняя участников протестов в "убийстве Украины". Помимо этого, он признался, что на протяжении десяти лет голосовал за Партию регионов.

"Слуга народа" отличился еще и тем, что заявил о непонимании сути Дня памяти и примирения 8 мая, а всех, кто проголосует за отмену празднования 9 мая, назвал "дебилами".

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