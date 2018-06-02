Наводнения и селевые потоки: спасатели рассказали, где ждать опасности в Украине

На Западной Украине 3 и 4 июня дождевой паводок на реках бассейнов Прута и Сирета.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает со ссылкой на Укргидрометцентр, что уровень воды поднимется на 0,3 -1,0 метров по сравнению с зафиксированным на 08:00 1 июня.

"В бассейнах Прута и Сирет при очень сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горных районах существует угроза схода селевых потоков", - подчеркнули в ГосЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики сообщили, что на выходных произойдет похолодание по всей территории Украины и местами пройдут дожди.