Наводнение в Украине: в сети показали самые разрушительные кадры

В сети опубликовали видео, в котором собраны самые разрушительные моменты наводнения на западе Украины.

Кадры опубликованы в Telegram "Радио Свобода". На них видно, как бурные потоки воды достигают половины высоких заборов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Также на видео показаны моменты разрушения дороги и вид с воздуха на затопленные территории.

По данным МВД, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях подтоплены около 200 населенных пунктов. Также погибли три человека и один пропал без вести.

Больше всего от наводнений в Украине пострадала Ивано-Франковская область. В 165 населенных пунктах затопило более 4,5 тысячи жилых домов, разрушено около 110 км автодорог и 90 мостов, еще 130 повреждено.

В Закарпатской области затопило 70 домохозяйств. В поселке Ясиня Раховского района потоки воды полностью разрушили часть дороги. На ее месте образовался огромный провал.

В Черновицкой области – примерно 15 населенных пунктов. Также поток воды разрушил опоры под газопроводами, проходящими над рекой Черемош, в результате чего без газа осталось 5,5 тысяч потребителей в 18 населенных пунктах.

Кроме того, разрушена железная дорога на перегоне Яремче – Микуличин и Микуличин – Ворохта.

Как сообщал OBOZREVATEL, к ликвидации последствий наводнения в западных областях Украины привлекли силы и авиацию Национальной гвардии.