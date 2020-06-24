В Карпатах оползни уничтожили уникальное озеро. Фото до и после наводнения

В Верховинском районе Ивано-Франковской области из-за оползней, вызванных сильным наводнением, исчезло озеро Кривое.

Оно образовалось в 2008 году, также во время наводнения, и считалось местной туристической достопримечательностью. Об этом на своей странице в Facebook сообщила экоактивистка Ярина Лучейко.

В результате непогоды, как рассказала она, случилось три оползня, один из которых полностью перегородил дорогу в поселок Кривец, где было расположено озеро.

"Два оползня произошли вокруг озера, естественную дамбу снесло и все понесло в [реку] Черный Черемош", – написала Лучейко.

Смытое озеро Кривое. Facebook / Yanina Lucheyko

Активистка напомнила, что Кривое образовалось, когда оползень перекрыл поток. Лучейко добавила, что вода унесла мусор с берегов карпатских рек, и он вскоре окажется в море.

Смытое озеро. Facebook / Yanina Lucheyko

Озеро Кривое до наводнения. verkhovyna.life

Озеро Кривое до наводнения. verkhovyna.life

Добавим, озеро Кривое в Верховине образовалось в результате горного обвала северо-западной части горы Магурка и падения камней, деревьев и почвы, которые перекрыли горный поток Кривец.

За короткое время вода заполнила долину потока и образовала горное озеро в форме латинской S длиной 370 м, шириной 50 и глубиной 10 метров.

Facebook / Yanina Lucheyko

Facebook / Yanina Lucheyko

Facebook / Yanina Lucheyko

Скриншот. Facebook / Yanina Lucheyko

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