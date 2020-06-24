Наводнение на западе Украины: уровень воды в реке Прут перешел критическую отметку

В ночь на среду, 24 июня, уровень воды в реке Прут в пределах города Черновцы перешел критическую отметку.

Об этом на свое странице в Facebook сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук, данные также опубликовали на сайте Укргидрометцентра.

"Напоминаю, что критической является отметка выше пяти метров", – отметил Осачук.

По состоянию на час ночи вода в реке поднялась до 501 сантиметра. В пять утра уровень воды в Пруте составил 545 сантиметров. Жителям региона грозит эвакуация.

Уровень воды в реке Прут (Укргидрометцентр)

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Черновицкой области 23-25 июня уровень воды в реке Прут может подняться на 6,5 метров, что грозит подтоплением жилых домов. Глава Черновицкой ОГА и мер Черновцов призвали жителей региона быть готовыми к эвакуации.