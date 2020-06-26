Наводнение на Буковине полностью разрушило мост. Фото

Карина Бондаренко Общество 11:35, 26.06.2020 Обновлено: 12:54, 26.06.2020

В результате наводнения на западе Украины был полностью разрушен мост между населенными пунктами Маршинцы и Лунка Черновицкой области.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, уточнив, что мост находился в аварийном состоянии.

"Большое наводнение, более восьми метров в реке Прут, полностью разрушило аварийный мост между Маршинцамы и Лункой. Единственным решением должно быть безотлагательное продолжение строительства нового моста!" – написал Осачук.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на подтопленном Калиновском рынке в Черновцах мужчина поймал голыми руками большого карпа в луже воды между рядами.

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