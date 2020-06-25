Наводнение сбило график ВНО в Украине: Шмыгаль объявил о дополнительной сессии

Для выпускников из подтопленных паводком районов, которые не смогли добраться к пунктам проведения тестирования, проведут отдельную сессию ВНО.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров. По его словам, в Ивано-Франковской области семеро детей не смогли добраться до пункта сдачи теста по математике.

“Для этих детей мы сделаем индивидуальную возможность сдать эти тесты. Мы поддержим их и их семьи. Для этого мы проведем отдельную сессию”, – сказал премьер.

Тут же он попросил исполняющую обязанности министра образования Любомиру Мандзий взять ситуацию на контроль, чтобы “мы никого из детей не забыли”.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 25 июня, в Украине выпускники сдали тест по математике в рамках Внешнего независимого оценивания.