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Проклял – и люди умерли: психолог вынесла вердикт настоятелю Лавры

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Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) пытается брать на себя функции бога, когда утверждает, что из-за его проклятий погибли четыре человека.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV психолог Елена Рыхальская, оценивая скандальное заявление митрополита.

"Я человек православный, и мне очень неудобно критиковать священнослужителя... Я просто объективно скажу свое мнение как психолога. Во-первых, я здесь вижу некую гордыню, что является одним из самых больших грехов. Какое право имеет человек, священник он или не священник, проклинать людей и говорить о том, что вы умрете? Я обескуражена – он что, берет на себя функции господа бога?" – отметила Рыхальская.

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"Здесь мы имеем дело не только с гордыней в форме выражения абсолютизированной власти. "Я владею жизнями людей"... Кто такой священник? Это посредник между богом и людьми – не более того. Проклинать – это уподобление бабушке-гадалке, которая выкатывает яйца или наводит порчу", - добавила она.

По мнению психолога, заявление настоятеля Лавры свидетельствует, "что человек гордится своим поступком, косвенно говорит – бойтесь меня, у меня в руках вся власть, данная мне свыше".

Также Рыхальская отметила, что "такие вещи сеют дополнительный раскол в обществе".

Проклял – и люди умерли: психолог вынесла вердикт настоятелю Лавры

uanova.net

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Место
УкраинаКиев
Теги
Киево-Печерская лавраУПЦ МПрелигия
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Новикова Мавра
Новикова Мавра
Не нужно философстовать о том, в чем вы не разбираетесь иначе навлечете на себя проклятие уже не Павла, а пророка Давида.
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Религия -опиум для народа! "Правильнославие" мацковского разлива -это самая гнусная частица этого опиума. Жуликоватый поп ,отнюдь, не демон ,а мерзкий брехун !
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Новикова Мавра
Новикова Мавра
Пророк Илия собственноручно зарезал всех жрецов ваала. Псалтирь. Псалом 108 17 возлюбил проклятие, — оно и придет на него; не восхотел благословения, — оно и удалится от него; 18 да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода, во внутренность его и, как елей, в кости его; 19 да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается. 20 Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою!
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