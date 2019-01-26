Проклял – и люди умерли: психолог вынесла вердикт настоятелю Лавры

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) пытается брать на себя функции бога, когда утверждает, что из-за его проклятий погибли четыре человека.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV психолог Елена Рыхальская, оценивая скандальное заявление митрополита.

"Я человек православный, и мне очень неудобно критиковать священнослужителя... Я просто объективно скажу свое мнение как психолога. Во-первых, я здесь вижу некую гордыню, что является одним из самых больших грехов. Какое право имеет человек, священник он или не священник, проклинать людей и говорить о том, что вы умрете? Я обескуражена – он что, берет на себя функции господа бога?" – отметила Рыхальская.

"Здесь мы имеем дело не только с гордыней в форме выражения абсолютизированной власти. "Я владею жизнями людей"... Кто такой священник? Это посредник между богом и людьми – не более того. Проклинать – это уподобление бабушке-гадалке, которая выкатывает яйца или наводит порчу", - добавила она.

По мнению психолога, заявление настоятеля Лавры свидетельствует, "что человек гордится своим поступком, косвенно говорит – бойтесь меня, у меня в руках вся власть, данная мне свыше".

Также Рыхальская отметила, что "такие вещи сеют дополнительный раскол в обществе".

uanova.net

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