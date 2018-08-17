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Стивен Робертс
Стивен Робертс
Ветеран АТО, редактор-составитель, писатель. Настоящее имя - Василий ПоддубныйВсе статьи автора

Навіть "аватари" були кращими вояками, ніж вони

4.3т

"Он уже пленный пришёл!"

На початку 14-го року почалася збройна агресія нанажерливої північно-східної курви. І тисячі людей стали на оборону держави. В основному то були залишки ЗСУ, мобілізовані "на полігон" і добровольці.

Якщо до добровольців питань немає, то мобілізовані попадалися різні. Більшість з них бойовими якостями не відрізнялись від добровольців. Але велика частина, зважаючи на те, що ніякого бажання воювати не мала, показала себе не з кращого боку. В першу чергу виділилися з усього натовпу "аватари" - алкаші, яким аби відбути строк. Вони не воювали майже, в основному бухали та підставляли товаришів.

Але була і друга категорія ганебників. Про них я зараз і розповім..

То були боягузи. Люди, котрі ховалися під час перестрілок, падаючи на дно окопу чи бліндажу, і не брали навіть зброї до рук. Їм просто віднімало руки-ноги від страху. І найчастіше в полон потрапляти ті підрозділи, де було багато таких "атовців". Їх так і називали - "плєнними", бо ні на що інше на війні вони здатні не були. Я не називатиму підрозділів, ви їх знаєте. Вони були готові тікати або здаватися в полон при першій же небезпеці.

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Письмо сепаратисту

Потім розповідали вони приблизно таке:

"А ми в бліндажу, бо бомблять. А потім чуємо - голоси. Вилазьтє, мовляв, бо гранату бросім. Що ти зробиш?". І вилізли, пішли в полон. Забули лиш детальку - сепарнота то до бліндажа довго добиралася, і не під час обстрілу. Чому підпустили? А, так... Ніхто ж на пости не ставав, зі зброї не стріляв...

Тому знаєте... Навіть "аватари" були кращими вояками, бо багато з них, п'яні чи проспавшись, ворога не боялися.

Тому не матюкайте поганих атовців "аватарами". Називайте таких "плєнними",

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Автор
Стивен РобертсСтивен Робертс
Тема
Війна на Донбасі
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Стивена Робертса
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