Пандемія коронавірусу стала серйозним випробуванням для всього світу. Хвороба, як лакмус, виявила слабкі місця у системах охорони здоров’я навіть у країнах з найсильнішими економіками. Поширення пандемії також зачепила Україну. Фактично, з 11.03.2020 року, Україна знаходилась на карантині, а з 22.07.2020 році діє адаптивний карантин.

Аби зупинити поширення COVID-19 в Україні, держава, бізнес та громадськість докладали зусиль певних зусиль:

– держава, в особі Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та профільних ЦОВВів (центральних органів виконавчої влади) приймали належні нормативно-правові акти для спрощення ведення господарської діяльності, податкових та митних пільг, спрощення законодавства про публічні закупівлі. Дані нормативно-правові акти містять певні недоліки, але це тема іншої розмови.

– бізнес збирав кошти для наповнення закупівлі необхідних медичних виробів, антисептиків, засобів індивідуального захисту, тощо. Деякі підприємства, опинившись сам на сам економічними труднощами (спровоковані економічними труднощами), мобілізувалися і починали виробництво медичних масок та захисних костюмів та компенсувалидефіцит такої продукції.

- громадськість та волонтери організовували збір коштів для закупки та постачання необхідних медичних виробів.

Спільними зусиллями, вдалось скоротити об’єми COVID кризи Україні

Разом з тим, в нашій державі створилася ситуація, коли через введені кілька місяців тому спрощені процедури публічнихзакупівель засобів індивідуального захисту та прогалини у визначенні стандартів якості цих засобів, за державні кошти може закуповуватися продукція низької якості. В той час, медичні маски та захисні костюми українського товаровиробника не можуть подолати вимогі, які встановлюються при закупівлях.

З цього випливає, що українськіи товаровиробники опиняються у неконкурентних умовах порівняно з іноземними постачальниками.

Враховуючи дані обставини, що склались та для розбудови належного діалогу з органами державної влади, 7 українських компаній, які у критичний для держави час з нуля налагодили вирбництво якісних медичних виробів та/або засобів індивідуального захист об’єдналися у громадську спілку "Біомедзахист". Наша головна мета – на всіх рівнях і всіма можливими засобами захистити українського виробника, а головне – вберегти від страшної хвороби українських медиків та їхніх пацієнтів. Адже життя та здоров’я людини є найвищою цінністю в нашій державі.

Останні звіти Міністерства охорони здоров’я Україні вказують, що понад 2,5 тисячі нових випадків COVID-19 на добу на всій території. Ми вже обігнали за кількістю хворих пікові показники Китаю. Зберігає Україна сумне лідерство і за кількістю хворих на коронавірусну інфекцію медиків: за даними, їх в нашій державі – близкь 8,6%. Наступні антирекорди експерти прогнозують у сфері освіти – адже держава жодним чином не захистила педагогів до початку нового навчального року.

Не виключно, що така ситуація не в останню чергу склалася через проблеми із постачанням медичних виробів та засобів індивідуального захисту для співробітників сфери охорони здоров’я та освіти. Адже через спрощення процедури, яке було необхідним кроком на початку епідемії і стало джерелом маніпуляцій – і за державні кошти закуповується продукція відверто низької якості.

Більше того, технічні завдання до закупівель засобів індивідуального захисту за державні кошти містять ряд критичних юридичних недоліків та неточностей у технічних вимогах до продукції, які не враховують економічну складову нинішньої кон’юнктури ринку та дискримінують українських виробників.

Так, зовсім недавно було оголошено допорогову закупівлю одноразових костюмів, яку проводить ДП "Медичні закупівлі України". І ми вважаємо, що ця закупівля за спрощеною процедурою містить вимоги, які обмежують конкуренцію і призводять до дискримінації учасників. Це найяскравіше прослідковується у трьох позбавлених логіки ключових моментах цієї закупівлі.

Зокрема, до захисних костюмів у технічному завданні прописується вимога щодо відповідності ДСТУ EN 14126:2008 – хоча жодна українська лабораторія в Україні не може провести такі дослідження і підтвердити відповідність продукції українських виробників цим стандартам. Відповідно, взяти участь у процедурі закупівлі зможуть лише іноземні постачальники, які мають такі сертифікати – і перевірити якість їхньої продукції в Україні також ніхто не зможе.

Саме тому ГС "Біомедзахист" вимагає замінити вимогу надання документу, виданого органом з оцінки відповідності (який акредитований у встановленому законодавством порядку), у спосіб, визначений чинним законодавством України, що підтверджуватиме відповідність ДСТУ EN 14126:2008 на самодекларування відповідності стандарту відповідно до статті .

Ще один дискримінаційний момент – оголошена очікувана вартість закупівлі, яка коливається в районі 246 гривень за костюм. За даними ГС "Біомедзахист" виготовити костюми такого класу захисту, який прописаний у технічному завданні, за таку суму – просто неможливо. Умовно, для виробництва 20 000 захисних костюмів належної якості, необхідно вибудована система бізнес-процесів та постачання сировини, завдяки чому, спроможність виробництва та поставки є обгрунтованою. Середня ціна на такий костюм у розмірі від 360 грн. буде більш економічно обгрунтованою. І така ціна справедлива як для України, так і для Китаю, де дійсно якісні захисні костюми (3 група безпеки) можна купити мінімум за 14,4 доларів (або 395,65 грн по курсу Національного Банку Китаю на 31.08.2020) при купівлі від 5 тисяч штук.

Відповідно, виникає питання: а що ж планує закуповувати держава за майже вдвічі нижчою від мінімально можливої ціною?

Аби уникнути дискримінації та утисків вітчизняних виробників ГС "Біомедзахист" пропонує організувати робочу зустріч з ДП "Медичні закупівлі України", МОЗ, Мінекономіки для врегулювання даного гострого питання.

Додатково варто відзначити, що до закупівлі пропонуються комбінезони з пропаяними швами. Такі шви, на відміну від герметичних, які роблять більшість українських виробників, є менш надійними і не можуть забезпечити класи захисту, вказані у технічному завданні. Саме тому необхідно внести зміни у цю частину та додати можливість постачання костюмів відповідного класу захисту без пропайки та/або проклейки таких швів.

Дана проблема стосюється тільки інтересів вітчизняних виробників медичних виробів та засобів індивідуального захисту, а й здоров’я, а можливо – і життя тих, хто щодня ризикує життям заради порятунку інших.