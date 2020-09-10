Навальный полностью пришел в себя и заговорил – СМИ

Карина Бондаренко Общество 09:31, 10.09.2020 Обновлено: 12:21, 10.09.2020

Российский оппозиционер Алексей Навальный 10 сентября полностью пришел в сознание после отравления.

Политик уже может говорить и помнит детали происходившего до потери сознания в самолете. Об этом сообщают издания The Insider и Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По словам врачей, состояние здоровья Навального после того, как его вывели из медикаментозной комы "лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации". Медики считают, что физически Навальному удастся восстановиться как минимум на 90%, а психически он уже восстановился практически полностью.

Ему удалось вспомнить события, предшествовавшие отравлению, вплоть до того, как он потерял сознание от боли в туалете самолета.

Отмечается, что охрана госпиталя была усилена после того, как Навальный пришел в себя. Чтобы попасть к нему в палату, нужно пройти три кордона охраны. Высший уровень безопасности ввели после того, как стало ясно, что политик все помнит, что делает его положение более опасным.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш на своей странице в Twitter подтвердила, что он пришел в сознание и реагирует на окружающих. Однако заявила, что информация в статьях изданий "сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей".

Пресс-секретарь Навального сообщила о его состоянии.
Кира Ярмыш в Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Навальному стало плохо 20 августа. Самолет, на котором летел политик, экстренно сел в Омске.

  • По инициативе немецкой клиники Charité специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест образцов, взятых у Алексея Навального.

  • Военные эксперты пришли к заключению, что он был отравлен веществом из группы "Новичок".

  • Канцлер и правительство ФРГ обсудили результаты анализов и решили проинформировать о них партнеров по ЕС и НАТО.

  • Министерство обороны Германии отправило данные об отравлении Навального в Организацию по запрещению химического оружия.

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