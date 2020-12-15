Навальный отнес украинский Крым к территории России. Фотофакт

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, которого недавно отравили веществом группы "Новичок", показал карту РФ с оккупированным украинским Крымом.

Карта появилась в ролике оппозиционера, опубликованном на его YouTube-канале 14 ноября. В нем политик рассказал, что знает заказчиков своего отравления. Навальный ссылается на расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel.

В видео под названием "Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить" россиянин показал карту РФ, выделенную синим цветом. Таким же образом был обозначен украинский полуостров.

Напомним, в материале The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel заявляется, что в течении трех лет за Навальным следили восемь сотрудников секретного подразделения ФСБ РФ. Расследователи обнародовали их имена и показали фото.

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