Навальный отнес украинский Крым к территории России. Фотофакт
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, которого недавно отравили веществом группы "Новичок", показал карту РФ с оккупированным украинским Крымом.
Карта появилась в ролике оппозиционера, опубликованном на его YouTube-канале 14 ноября. В нем политик рассказал, что знает заказчиков своего отравления. Навальный ссылается на расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel.
В видео под названием "Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить" россиянин показал карту РФ, выделенную синим цветом. Таким же образом был обозначен украинский полуостров.
Напомним, в материале The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel заявляется, что в течении трех лет за Навальным следили восемь сотрудников секретного подразделения ФСБ РФ. Расследователи обнародовали их имена и показали фото.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Отравление Навального произошло 20 августа. Мужчине стало плохо на борту самолета, лайнер экстренно сел в Омске.
Россиянин впал в кому и находился в реанимации. В тяжелом состоянии его направили в Германию.
В середине сентября Навального выписали из клиники в Берлине.
Организация по запрещению химического оружия подтвердила наличие в анализах российского оппозиционера следов вещества из группы "Новичок", не включенных в приложение к Конвенции о запрещении химоружия.
Навальный предположил, что яд "Новичок" мог попасть в его организм через кожу после контакта с личными вещами.
Британское издание Times сообщило о попытке повторного отравления Навального – перед его вылетом в Германию.