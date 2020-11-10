10 ноября - Всемирный день науки. Именно он предоставляет возможность мобилизовать все заинтересованные стороны вокруг темы науки за мир и развитие — от государственных деятелей до представителей СМИ и учеников школ. ЮНЕСКО решительно призывает всех присоединиться к празднованию Всемирного дня науки за мир и развитие, организуя собственное мероприятие в этот день... это сегодня попало мне на глаза в интернет-новостях..

А что у нас? Как оно в родной стране с наукой?

Проблематика короновирусной эпопеи наверняка уже всем дала доходчивые ответы на то, какова ситуация в науке и медицине Украины.

Не буду особо углубляться в анализ коронавирусных атак на мировое общество, а только приведу несколько штрихов о роли украинской науки и учёного в контексте мировой науки.

Трудясь на различных ответственных должностях в учебно-научной сфере Украины и множества стран мира на протяжении минимум 20 лет, сразу скажу, что множество людей-управленцев, от которых зависит развитие науки в Украине в частности, не редко путают определения, которые касаются именно науки. От сюда, не редко и возникают убеждения у людей, что украинская наука существует.. Как по мне - это глобальная ошибка! Ибо украинской науки нет и не может быть! Наука - не имеет прописки, если это действительно мировая наука! Наука - имеет своего автора, который родился на своей родине, а работал и добился новых для человечества результатов возможно и в другой стране. Поэтому, для меня, как и для множества моих однодумцев, наука и инновации - это всеобщее понятие, которое является действительно новым и актуальным для всего мира открытием или доказанным процессом, аксиомой или чем-то глобальным. И одновременно, очень обидно, когда в нашем обществе бытуют навязанные стратегии заниматься "украинской" наукой, когда это выглядит как определенная проверка или экспертиза того, что давно уже сделано кем-то в мире. Мы часто тратим драгоценное время и деньги на "велосипед, который давно уже изобрели". При этом, ряд чиновников твердят, что без таких "исследований" - никак! А в это время - это не научное исследование, а простая "бюрократическая" экспертиза, которая требует прописанных тестов и наукой вообще не пахнет!

К нашему всеобщему сожалению, мы однозначно отстаём и отстали от изменения различных застарелых протоколов, методик и правил, от которых, к сожалению, мы часто не можем отступать. Что будет стоить для врача, если он модернизирует протокол лечения тяжелого больного? Или ученный отступит вдруг от "прописанного и утверждённого" плана исследований, когда его реально исходя из реалий нужно менять? Мы знаем, что это юридически повлечёт тяжелые последствия для исполнителей таких инноваций. Мне пришлось это лично испытывать не раз, когда на утверждении молодым ученым новых тематик и бюджета на их финансирование, приходилось доказывать, что это новое не только для Украины, а именно для всей мировой науки! И так было приятно, когда такие новые проекты действительно срабатывали и молодые ребята становились и докторами наук, а их наука признавалась во всем мире! На память пришли наши разработки в области ДНК-профилирования сортов растений или клонирования на безвирусной основе растений хмеля, винограда и клубники. Сколько пришлось пережить клеветы, чёрной зависти, министерской травли и даже судов! Правда к счастью, нам удалось доказать свою результативность, и за это нас удостоили и лауреатскими званиями и государственными наградами. Но жаль времени, сил и здоровья на "коррумпированных чиновников" было потрачено очень много.

Сейчас же, профессия ученого доведена до надсмехательства и полного разочарования. Не редко у нас можно услышать в чёрном юморе высказывание - "Ну ти, вчений!(укр)".

Не редко наши граждане думают, что проще всего "загуглить" любой вопрос по теме, нежели получить консультацию от профильной научной организации в Украине. И не редко они правы. Ибо эффективная система научного консалтинга у нас так и не прижилась в головах на то время ответственных чиновников.

К сожалению, предложенная к внедрению в Украине ещё в начале 2000-х годов учёными Национального аграрного университета Украины система внедрений научных разработок по принципу американской системы "Extension service" так и "не дошла" до реалий. Ее "похоронили" на этапе "министерских дерибанов" в борьбе за то, а где будет аккумулироваться финансовая прибыль.. К сожалению, в наше время опять все возвращается в чёткие рамки "министерского" контроля за наукой и образованием. Но при этом, мы все цитируем и стремимся в международное научное пространство, не замечая о том, что в Америке и Европе, как правило, профильное министерство или ведомство не указывает "сверху" ученым и профессорам на новизну и "отпускают" университеты в открытый мировой рынок учебно-научного плавания. От сюда и рождаются Сорбонны, Гарварды или Оксфорды. Потому, что "из под одной гребёнки" не получится лидеров ни в одном деле! Не может быть научной уравниловки, надо стратегически определять приоритеты и слушать ученых!

Поэтому, Всемирный день науки для меня - это очередной шанс донести до нашего сознания, что без национальной украинской лепты в мировой науке - мы скатываемся на роли реципиентов этой науки, которая к сожалению, сделана не нами.

Трудно найти в интернет-поиске за последние года научную эврику "Made in Ukraine". При таких "приоритетах" и жалком финансировании другого ждать очень трудно. А коронавирусная эпидемия COVID-19, к примеру, дала всем понять, что без национальной системы научного сопровождения и инновационного сервиса для своих граждан - мы обречены.

Надеюсь очень, что государство обратит своё внимание и поднимет уровень "финансового гемоглобина" в кровяном русле украинской науки. За последние десятилетия, к сожалению, уж больно плохие анализы науки в организме нашей страны.