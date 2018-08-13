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Антон Фарб
Антон Фарб
Инструктор, писатель, журналистВсе статьи автора

Научите ребенка драться. Не слушайте идиотов

39.7т

Научите ребенка драться.

Серьезно. Не слушайте идиотов. Научите ребенка драться.

Драться, как и плавать, должен уметь каждый. Во-первых, существует вероятность, что однажды этот навык спасет ему жизнь. Во-вторых, это полезно.

Плавать – полезно. И драться – полезно.

Потому что драка – физическое насилие – есть реализация инстинкта агрессии. А он есть у каждого.

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Конрад Лоренц блестяще сформулировал: агрессия нам нужна для защиты себя, потомства, территории и своего места в иерархии. В "цивилизованном" обществе агрессии нет места: проблемы надо решать умом, а не силой.

Вам ведь в детстве говорили: уступи, отдай, не дерись, драться – это не хорошо, будь умнее!

И это правильно. Люди – не обезьяны, у нас доминирующие позиции занимают умные особи, а не сильные. Как в том анекдоте – есть те, кто могут затащить пианино на десятый этаж, и есть те, кто может им за это заплатить.

Только вот агрессию куда девать? Игнорировать?

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У меня есть собака. Ротвейлер. Нежный и ласковый, знает команду "дай цёмочку". Но если будет надо – порвет любого, кто будет угрожать мне или моей жене. По моей команде.

А теперь представьте себе человека, которому подарили щенка ротвейлера. А человек говорит: нет, не люблю собак, не буду кормить, не буду дрессировать, не буду обращать на него внимания. Полный игнор.

Чем кончится? Правильно. Пес вырастет неуправляемым, сядет на голову, возможно, порвет горе-хозяина.

Инстинкт агрессии – это наш внутренний зверь. Если мы не признаем факт его существования – он начинает нами управлять. Исподтишка. Или нет.

(Вы прослушали супер-краткий курс "Архетип Тени в работах Юнга для чайников").

Знаете, что было общего у всех подростков (подчеркиваю – у всех, правило не знает исключений, стопроцентное совпадение), что устроили массовую стрельбу в своей школе?

У них не было отца. Их воспитывали мамы, бабушки, тетушки и т.д.

Не дерись, малыш. Драться – это плохо. Насилие – это плохое. Надо решать проблемы другим путем. Игнорируй ротвейлера.

И тогда он тебя сожрет.

Во всех культурах существовал обряд инициации. Спартанский мальчик уходил в лес и убивал волка. Индейский мальчик уходил в горы и находил своего тотемного зверя. Прыгнуть через быка. Нанести себе тату. Поохотиться на льва. Будет больно, опасно и страшно. Но тогда из мальчика ты станешь мужчиной.

А если отменить этот обряд? Если оставить мужчину навсегда инфантильным, эмпатичным и робким? Зверь никуда не денется. Зверь найдет лазейку.

Пассивная агрессия. Накопленная. Перенаправленная. Оскорбить, унизить, взорваться, ударить, извиниться, повторить сначала. 95% убитых женщин за последние 10 лет в США были убиты своими мужьями и сожителями.

Насилие – это зло?

Нет. Насилие – это инструмент. Молоток, которым можно забивать гвозди и проламывать черепа. Природа всем нам вручила по молотку – инстинкт агрессии. Кто-то умеет им пользоваться, а кто-то засунул на антресоли и решил, что обойдется. Не удивляйтесь, если забытый молоток свалится вам на голову.

Проблема не в насилии. Проблема не в маскулинности.

Проблема в подавленной маскулинности.

В игнорировании зверя.

И потом, даже если вы растите ребенка в тепличной атмосфере, окружив его заботой и любовью – рано или поздно, он столкнется с реальным миром. А там обитают чудовища.

Не все люди разделяют прогрессивный взгляд на воспитание детей в духе придурковатых хиппи.

В мире существуют злые люди, применяющие насилие для реализации своих злых намерений.

И как сформулировал Рори Миллер, злых людей, применяющих насилие, могут остановить только добрые люди, более умелые в применении насилия.

Увы, дорогой Махатма Ганди, педофил, лицемер и мракобес, называвший Гитлера "мой друг"!

Только насилием можно остановить насилие.

И если вы растите ребенка в атмосфере ненасилия – вы растите жертву.

Научите ребенка драться.

Пусть он выиграет свои первые соревнования. По боксу, по борьбе, по спортивной гимнастике или танцам. Не важно. Пусть он получит свой зеленый пояс.

Пусть он проиграет и не сдаст. Чтобы попробовать еще раз. И еще раз.

Не важно, сколько раз ты упал. Важно, сколько раз ты смог встать. Рокки Бальбоа знал толк в драке.

Пусть он поймет, что за все в этой жизни надо драться.

Пусть пройдет обряд инициации.

Быть мужчиной – это не стыдно.

Не слушайте идиотов.

Научите ребенка драться.

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Автор
Антон ФарбАнтон Фарб
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Антона Фарба
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Комментарии на сайте не модерированы
Панкратов Роман
Панкратов Роман
Спорное утверждение. У меня есть друзья - армянская семья. Все мы знаем что кавказцы ( любые) умеют за себя постоять. В семье два взрослых парня. Оба "умеют драться". Занимались борьбой, но не это главное. У старшего сына родились сначала две девочки-близняшки, а потом сразу сын. Не описать как отец ждал этого сына, именно сына ( кстати, мать детей - украинка). И я периодически бывая в гостях, имел удачу наблюдать, как же "дети гор" воспитывают "настоящих мужчин". Во первых- этому мальчику позволяется все. Проявление любой агрессии к старшим поощряется. Он может ударить бабушку по лицу, и бабушка от этого будет в полном восторге. Я уже не говорю о дедушке. На моих глазах отец ребенка провоцировал его на агрессию минут десять - тот все никак не хотел заводиться . Он его и бесцеремонно переворачивал, и бросал на диван, толкал. Ребенку все не хотелось отвечать, он даже заплакал от обиды ( 3 года). В конце концов отец добился своего - мальчик бросился на него и начал бить кулаками по лицу в полном бешенстве. Восторгам родителя и других родственников не было предела. Все это записали на видео и потом долго показывали гостям. Не знаю как у кого - у меня это вызвало мягко говоря недоумение. Армяне большие христиане ( гора Арарат , к которой пристал Ноев ковчег, это армянская гора, хотя сейчас находиться на территории Турции). Ясно что призыв "научить ребенка драться" никак не соотноситься с христианством. Кроме того , у меня было впечатление, что ребенка ломают через колено. Он добрый мальчик, он НЕ ХОТЕЛ драться, пока его не вынудили. Я думаю Моцарт или Чайковский, а может и Билл Гейтс скорее всего не умели ( а Гейтс и до сих пор не умеет) драться. Они были сотворены Господом для других целей. А агрессия - да, она есть в жизни , и каждый может с ней столкнуться. Но хочу напомнить - жизнь вообще очень опасная штука. Например вы можете попасть в автомобильную аварию, и никакие навыки драться вам не помогут. Как сказал один герой в Мастере и Маргарите - кирпич на голову просто так не падает.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ублюдочный Обоз удаляет или теряет самые простые комментарии. Этот помойный сайт не теряет только комменты говна из-за пАребрика! Бля, противно!
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Морисян Евгений
Морисян Евгений
Махал Махалыч, почему - мой тоже счастливо "исчез"....
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JW
JW
Стопудов! Про Ганди только зря. Ганди советовал ненасилие, только если ты готов сам быть убитым или убить. Т.е. если познал насилие, можешь сам для себя принимать решение как поступить, в зависимости от того какая цена для тебя приемлема. Многие "моралисты" повторяют как мантру только его первую часть фразы. "Драться плохо"- учили в школе, помню. Уже ребенком не понимал, а как же тогда со злом быть? "Воспитание" мам и бабушек, отсутствие отцов- ужасная вещь, которая выстреливает уже потом. Стопудов. Правильно написано. Насилием нужно управлять, а не прятаться от него как страус, думая что его тогда не будет.
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