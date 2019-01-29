''Натуральные ф*шисты пришли'': Няша-Поклонская разразилась новым фейком о Майдане

Нелегитимный депутат Государственной думы России и бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская разразилась нелепым рассказом о бегстве из Киева в Крым после событий Майдана в 2014 году.
Своими воспоминаниями она поделилась в интервью пропагандистскому изданию "Комсомольская правда".
"То, что произошло в Киеве, начиная с 30 ноября 2013 года (и не заканчивается до сих пор) – это как будто черти выскочили из пепелища и устроили адские танцы. Для меня в памяти это осталось именно в виде такой картинки. Люди не контролировали себя", – высказалась экс-"прокурор".
Наталья Поклонская
Комсомольская правда
Как рассказала Поклонская, ее карьера в Генеральной прокуратуре Украины закончилась после того, как коллеги якобы "перекрасились" и ответили "Героям слава!" на патриотическую речь о Революции Достоинства.
"И тут я понимаю: ну все, капец, я это оставляю, потому что я свой прокурорский китель не надену больше. Мне стыдно. У меня дед воевал – один, другой, а тут ф*шисты пришли натуральные!" – заявила экс-"прокурор".
Именно тогда, по словам Поклонской, она и решила вернулась домой в Крым, чтобы якобы "спасти полуостров от Киева". По приезду нелегитимный депутат добилась встречи с так называемым главой Совета министров Сергеем Аксеновым и безоговорочно согласилась работать в "прокуратуре" на добровольных началах.
Наталья Поклонская
utro.ru
"Выходя, я еще раз повторила фразу: "Вы даже не представляете, что творится в Киеве! Там сейчас ад!". Вот я сейчас рассказываю, у меня дрожь. Вспоминаю новогоднюю елку 2013-2014 на Майдане. Они украли в морге труп и повесили на елку. Мы даже не выезжали на место, нам не разрешали, потому что нас бы выкрали", – озвучила она в духе российской пропаганды.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поклонская назвала Украину частью России, выразив уверенность, что граждане государств являются "единым народом".
Экс-"прокурор" Крыма также получила в Украине статус подозреваемой в нарушении законов и обычаев войны.
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