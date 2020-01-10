Нацсовет взялся за Пояркова из-за оскорбления Зеленского: художник ответил

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку канала "Прямой" после резких заявлений ведущего и художника Сергея Пояркова в адрес президента Владимира Зеленского.

В эфире ObozTV Поярков прокомментировал свои высказывания и назвал действия Нацсовета наступлением на свободу слова.

"Когда я называю главу государства господина Зеленского "сс*кливым чмом", я использую именно те слова, которые "Квартал 95" использовал в отношении Зеленского. Каждое слово он использовал по пять раз, делая пародию на мою программу. И если "Квартал 95" на канале "1+1", а вы можете убедиться, это лежит в Youtube, называет господина Зеленского пять раз "г*вном", пять раз "сс*клом" и пять раз "чмом", я не вижу никаких препятствий мне избегать этих слов", – заявил художник.

Поярков привел примеры, как ведут себя журналисты с западными лидерами.

"Я покажу обложку "Шарли Эбдо", где английская королева стоит со снятыми трусами с голой ср*кой – это нормально; как Ангела Меркель стоит в костюме фюрера на обложке журнала; как Трамп занимается половым актом со статуей Свободы. И вы поймете, что я очень мягко высказываюсь относительно господина Зеленского – по европейским стандартам, по американским, по канадским", – подчеркнул он.

Телеведущий выразил убеждение, что "граждане должны дрючить любую власть, независимо от фамилии".

"Если Нацсовет будет продолжать такую политику, то и я, и общественность, официально будем обращаться в американское посольство, в европейские посольства, чтобы никогда эти члены Нацсовета, которые притесняют прессу, не могли пересечь границ цивилизованных стран, если они не принимают стандарты этих цивилизованных стран", – добавил Поярков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки телеканалов ZIK и "112", которые связывают с Виктором Медведчуком, из-за вероятного разжигания вражды.

Шоу "Бурчук LIVE" смотрите ежедневно по будням в 15:00 на ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!