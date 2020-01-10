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10 января • обновлено в 19:42
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Нацсовет взялся за Пояркова из-за оскорбления Зеленского: художник ответил

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Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку канала "Прямой" после резких заявлений ведущего и художника Сергея Пояркова в адрес президента Владимира Зеленского.

В эфире ObozTV Поярков прокомментировал свои высказывания и назвал действия Нацсовета наступлением на свободу слова.

"Когда я называю главу государства господина Зеленского "сс*кливым чмом", я использую именно те слова, которые "Квартал 95" использовал в отношении Зеленского. Каждое слово он использовал по пять раз, делая пародию на мою программу. И если "Квартал 95" на канале "1+1", а вы можете убедиться, это лежит в Youtube, называет господина Зеленского пять раз "г*вном", пять раз "сс*клом" и пять раз "чмом", я не вижу никаких препятствий мне избегать этих слов", – заявил художник.

Поярков привел примеры, как ведут себя журналисты с западными лидерами.

"Я покажу обложку "Шарли Эбдо", где английская королева стоит со снятыми трусами с голой ср*кой – это нормально; как Ангела Меркель стоит в костюме фюрера на обложке журнала; как Трамп занимается половым актом со статуей Свободы. И вы поймете, что я очень мягко высказываюсь относительно господина Зеленского – по европейским стандартам, по американским, по канадским", – подчеркнул он.

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Телеведущий выразил убеждение, что "граждане должны дрючить любую власть, независимо от фамилии".

"Если Нацсовет будет продолжать такую политику, то и я, и общественность, официально будем обращаться в американское посольство, в европейские посольства, чтобы никогда эти члены Нацсовета, которые притесняют прессу, не могли пересечь границ цивилизованных стран, если они не принимают стандарты этих цивилизованных стран", – добавил Поярков.

Нацсовет взялся за Пояркова из-за оскорбления Зеленского: художник ответил

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки телеканалов ZIK и "112", которые связывают с Виктором Медведчуком, из-за вероятного разжигания вражды.

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Темы
Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персоны
Сергей Поярков Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания
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Урбан Петр
Урбан Петр
Сережа, не надо брать пример с идиотов.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Хай зелене чмо згадає, що воно та заради нього говорилось на Порошенка на кварталі і Г+Г. А Нацрада зараз відповідає рівню зеленої плісняви. Тільки за Ющенка і Порошенка в Нацрада діяла коректно.
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Николенко Саша
Николенко Саша
Регулярно смотрю этого Пояркова, очень жаль что он в такой степени отмороженный на украине один. Было бы таких пару миллионов, остальные 28 миллионов бы сбежали из Украины нафиг)) а после этого оставшиеся два друг другу бы перегрызли все что можно, в споре, у кого в башке "смысл" более здравый. Шикарный экземпляр, в общем))
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Фадеев Макс
Фадеев Макс
Николенко Саша, а в это время рАсеяне уже 20 лет грызут сами себя :-))))))) , кого "грызут",путем отправки на военные действия в разные страны грузом 200,а кого грызет паленая водка,так как на нормальный виски у рАсеян денег нет :-))
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