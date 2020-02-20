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20 февраля • обновлено в 17:27
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Нацсовет выступил с предупреждением по поводу 23 февраля

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания напомнил СМИ, что Украина не отмечает советский праздник "23 февраля" и предупредил об ответственности.

Регулятор будет тщательно мониторить эфиры вещателей на предмет нарушений, сказано в сообщении на сайте Нацсовета.

Нацсовет выступил с предупреждением по поводу 23 февраля

В ведомстве подчеркнули, что СМИ несут ответственность перед обществом и напомнили о требованиях закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрета на пропаганду их символики".

"Так, законом запрещено распространение и демонстрация аудиовизуальных произведений, которые содержат популяризацию или пропаганду органов страны-агрессора и их отдельных действий, которые создают позитивный образ сотрудников страны-агрессора, сотрудников советских органов госбезопасности, оправдывают или признают правомерной оккупацию Украины. Таким образом законодательством предусмотрено недопущение трансляции и демонстрации каналами вещания фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами страны-агрессора", – отметил регулятор.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный украинский телеканал "Интер" подготовил специальную программу телепередач ко Дню советской армии 23 февраля – планируется показ советских фильмов и российского сериала. Этот праздник в Украине официально отменен из-за агрессии России.

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Темы
23 февраля Декоммунизация в Украине
Место
Украина Киев
Тег
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Напомнили о требованиях закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов......США и Украина не поддержали резолюцию ООН против героизации нацизма.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Захаров Дмитрий, а вот ваши деды которые воевали у вас за Власова и локотскую республику были другого мнения))))))))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Захаров Дмитрий, вы против нацизма по тому что вы не нация а руцкий не национальность))))
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