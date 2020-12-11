Нацсовет вынес предупреждение каналам Медведчука

В четверг, 10 декабря, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение украинским телеканалам "ZIK" и "112 Украина" за нарушение требований лицензии и законодательства. Эти медиа связанны с народным депутатом от "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

Как сообщает пресс-служба Нацсовета, претензии к "ZIK" возникли из-за несоблюдения правил ведения вещания 13 сентября – в 75-ю годовщину начала депортации украинцев с Лемковщины, Надсянья, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины и Западной Бойкивщины в 1944-1951 годах. В указанную дату телеканал с 00.00 до 09.48 не разместил ни одной информации о траурном дне.

Что касается "112 Украина", то там 19 апреля был показан анимационный фильм "Необыкновенное путешествие Серафимы" российского производства. В этой картине роль главного героя озвучивал актер из страны-агрессора Александр Михайлов, который входит в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Кроме того, Нацсовет объявил о назначении внеплановых проверок на "112 Украина" и Newsone за того, что в ноябре они демонстрировали приверженность к отдельным кандидатам в мэры украинских городов и распространяли скрытую агитацию и агитацию в день голосования второго тура местных выборов.

Еще одна внеплановая проверка коснется телеканала "Наш", который контролируется бывшим нардепом Евгением Мураевым. Такие меры вызваны трансляцией программы с участием террориста "ЛНР" Родиона Мирошника.

В Нацсовете возмутились, что представитель боевиков высказывал противоправные утверждения относительно территориальной целостности Украины, безосновательно заострял внимание на вооруженной агрессии на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и пытался оправдать действия незаконных военных формирований и сепаратистские настроения населения ОРДЛО.

Кроме того, он обвинил Украину в невыполнении Минских договоренностей, а также в якобы "обстрелах" оккупированной территории. При этом Россию террорист не признал участником конфликта, который она же и развязала.

"Высказывания Мирошника, распространенные в эфире телеканала, не соответствуют критерию объективности по отношению к информации, имеют признаки разжигания вражды, содействия терроризму и являются прямой ретрансляцией на украинскую аудиторию одного из основных нарративов пропаганды официальной власти Российской Федерации о якобы развязанной Украиной "гражданской войне" – говорится в официальном сообщении.

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