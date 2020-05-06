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6 мая • обновлено в 15:35
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Нацслужба здоровья отреагировала на скандал с голодовкой главврача на Сумщине

1.4т
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Глуховская городская больница (Сумская область), директор которой объявил голодовку, сама занизила статистические показатели по количеству услуг, поэтому и получила соответствующее финансирование.

Как сообщили в Национальной службе здоровья Украины, медучреждение занизило данные по количеству услуг в 2018 году, на основе которых рассчитывалось финансирование.

Глава больницы на Сумщине Анатолий Кияшко объявил голодовку

Глава больницы на Сумщине Анатолий Кияшко объявил голодовку

При этом в НСЗУ пояснили, что Глуховская городская больница подписала договор на восемь пакетов медицинских услуг на сумму 9 695 557 грн. В апреле заведение получило аванс в размере 867 760 грн.

Нацслужба здоровья отреагировала на скандал с голодовкой главврача на Сумщине

НСЗУ

Отмечается, что больница направила в НСЗУ письмо о том, что допустила ошибки при заполнении предложения. После чего еще несколько раз уточняла свои показатели. После финального уточнения письмом, которое поступило 5 мая, начался процесс расчета цены договора и его формирование.

Нацслужба здоровья отреагировала на скандал с голодовкой главврача на Сумщине

НСЗУ

Известно, что Глуховская городская больница заключила договор с НСЗУ на восемь пакетов услуг –среди них приоритетные услуги - помощь при родах, инструментальные исследования по выявлению онкозаболеваний – эзофагогастродуоденоскопия, гистероскопия, а также – хирургия, терапия, амбулаторная помощь, гемодиализ, лечения и сопровождение лиц с ВИЧ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор Глуховской городской больницы в Сумской области Анатолий Кияшко объявил голодовку, потому что его учреждение недофинансировали.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Сумы
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